L’Acura MDX Type S arrive en janvier et voici son prix

Le VUS d’Acura qui est réellement conçu pour rivaliser avec les modèles allemands, le nouveau MDX Type S 2022, sera en vente chez les concessionnaires canadiens en janvier et on sait maintenant combien il coûte.

C’est la première fois que la marque colle un écusson Type S à l’un de ses utilitaires, rappelons-le, et naturellement le prix reflète les performances accrues. On parle de 79 000 $, plus les frais de transport et de livraison de 2 375 $.

C’est 100 $ de moins qu’un BMW X5 2022 de base, alors que la puissance est supérieure de 20 chevaux. Plus précisément, le MDX Type S exploite un V6 turbocompressé de 3 litres qui génère 355 chevaux à 5 500 tr/min et un couple de 354 livres-pied de 1 400 à 5 000 tr/min.

Photo: Acura

La boîte automatique à 10 rapports est réglée différemment pour favoriser des changements de vitesses plus rapides et des rétrogradations adaptées au régime. Le rouage intégral SH-AWD est lui aussi réglé pour la performance en optimisant la maniabilité.

Un échappement actif, une suspension pneumatique réglable avec amortisseurs adaptatifs, des modes de conduite exclusifs (Sport+ et Surélevé), des freins avant Brembo avec disques de 363 millimètres et étriers fixes à quatre pistons ainsi que des roues de 21 pouces complètent le tout. N’oublions pas le design retravaillé, comme la calandre et le diffuseur arrière propres au MDX Type S.

Photo: Acura

En ajoutant l’ensemble Ultra, qui coûte 4 000 $, vous obtiendrez des sièges avant avec une fonction de massage (une première chez Acura), un système audio haut de gamme ELS STUDIO 3D Signature Edition à 25 haut-parleurs totalisant 1 000 watts, un affichage tête haute et des garnitures en bois à pores ouverts.

Le Guide de l’auto aura l’occasion d’essayer l’Acura MDX Type S au début de 2022, alors ne manquez pas notre compte rendu!

En vidéo : Combien coûte... l'Acura MDX 2022?