Combien coûte… l’Acura MDX 2022?

Combien coûte… le Dodge Durango 2021?

Dans le créneau de VUS intermédiaires, le Dodge Durango fait pratiquement partie des meubles. N’ayant pas subi de changement majeur depuis plus d’une décennie, le Durango demeure pourtant un produit intéressant en raison de son design réussi et de ses mécaniques fiables et éprouvées. Cela dit, il affiche certainement quelques …