Kia Forte 2022 : un beau rafraîchissement et plus de sécurité

La Kia Forte est arrivée à la mi-parcours de sa génération actuelle et a donc droit à du changement pour 2022. Une bonne nouvelle puisqu’il s’agit toujours du modèle le plus populaire de la gamme au Canada.

Contrairement à ce que laissaient entendre des rumeurs au printemps dernier, toutefois, elle n’adoptera pas le nom K3 afin de s’harmoniser avec le marché coréen, comme l’a fait l’Optima en devenant K5.

À l’extérieur, on remarque d’abord le nouveau logo de Kia aux deux extrémités. La partie avant affiche un style plus agressif notamment grâce à une calandre et des phares redessinés. Les seconds ont une nouvelle signature lumineuse et une garniture qui reproduit l’effet de zigzag aperçu sur ladite K5.

Photo: Kia

Des grilles et des ouvertures remodelées sont présentes au bas du pare-chocs avant, changeant du même coup la position des feux antibrouillard. Sur les flancs, de nouvelles jantes de 16 et 17 pouces au fini gris métal foncé sont disponibles, tandis qu’à l’arrière, les feux à DEL sont joliment modernisés et chapeautés par un mini aileron intégré au coffre.

L’habitacle de la Kia Forte 2022 n’est pas en reste. On y trouve de série un affichage numérique de 4,2 pouces (anciennement 3,5 pouces) derrière le volant et un écran central de 8 pouces maintenant compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Certaines versions reçoivent un nouvel écran de 10,25 pouces avec navigation, un bouton sur la console à la place du frein à main et un port USB aux places arrière, sans oublier le démarrage à distance avec la fonction de clé intelligente.

Photo: Kia

Les deux mêmes moteurs sont de retour au menu. Par contre, l’arsenal de sécurité est largement bonifié avec l’ajout d’une aide active au maintien dans la voie, d’un assistant de conduite sur l’autoroute, d’un régulateur de vitesse adaptatif contrôlé par GPS pour s’adapter aux courbes et à différentes zones d’autoroute ainsi que d’une alerte de sortie sécuritaire qui prévient lorsqu’un autre véhicule s’approche.

D’autres systèmes ont par ailleurs été améliorés, comme l’assistance d’évitement de collision frontale et l’alerte de circulation transversale arrière.

Photo: Kia

La Kia Forte 2022 sera en vente très bientôt, mais ses prix canadiens n’ont pas encore été annoncés. Ceux-ci devront rester bas pour se démarquer des Honda Civic et Hyundai Elantra de nouvelle génération, deux voitures impressionnantes à plusieurs niveaux.

