Quels sont les points négatifs de la Kia Forte 2016?

J’ai l’œil sur une Kia Forte 2016. Le garage en demande 10 500 $. Elle a 70 000 kilomètres. Quels sont les points négatifs de cette voiture?

Bonjour Claudette,

La Kia Forte est une voiture compacte intéressante qui vous coûtera moins cher qu’une Toyota Corolla ou Honda Civic dont l’équipement et le kilométrage seraient comparables.

Comme toujours lorsqu’il est question de l’achat d’un véhicule d’occasion, assurez-vous de l’histoire du véhicule convoité de même que l’entretien auquel il a eu droit. Nous recommandons également de le faire inspecter par un mécanicien de confiance avant de conclure l’achat. Dans ce cas-ci, le kilométrage de la voiture est inférieur à la moyenne. En effet, la voiture n’aurait parcouru que 14 000 kilomètres par année. Assurez-vous donc qu’on puisse justifier ce bas kilométrage.

De son côté, l’Association pour la protection des automobilistes n’a pas de défaut majeur à souligner en ce qui a trait à la Forte 2016. Il faut savoir que les moteurs à quatre cylindres de 1,8 L et de 2,0 L qui équipaient les modèles produits entre 2010 et 2015 ont connu des nombreuses ratées : surconsommation d’huile de même que cognements et claquements du moteur en raison d’un défaut.

Pour ce qui est de Consumer Reports, on n’a rien de catastrophique à signaler. On mentionne que la consommation de carburant n’est pas particulièrement épatante et que l’agilité n’est pas sa plus grande force. On évoque aussi que des propriétaires ont fait part de problèmes rencontrés avec les phares.

Quant au Guide de l’auto, il a identifié la Mazda3 comme étant le meilleur choix dans la catégorie des voitures compactes. Suivaient respectivement au deuxième et troisième rang les Volkswagen Golf et Subaru Impreza.

Tout dépendant du niveau d’équipement et de la transmission dont le modèle est équipé, 10 500 $ nous paraît a priori une somme raisonnable.

