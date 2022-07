Kia Forte5 2022 : plus pertinente que jamais

Le segment des berlines compactes est en perte de vitesse. Cependant, la hausse sans précédent des prix du carburant pourrait permettre à cette catégorie de renaître. En ce sens, nous avons essayé la Kia Forte, une voiture qui propose des arguments intéressants.

La Kia Forte est distribuée en format berline (LX BM, LX, EX, EX +, EX Premium, GT-Line et GT Premium) et en configuration à hayon (Forte5 EX, GT et GT Limité). Pour les besoins de l’exercice, nous avons testé la mouture de base de la Forte5, la EX.

Les prix (de la Forte5) varient de 24 510 à 32 810 $. Notre version à l’essai coûtait 25 359 $ (ajoutez les frais de transport et préparation de 1 700 $ ainsi que la peinture Bleu gravité de 250 $). Sachez qu’il y a sept couleurs offertes pour cette Kia, allant des classiques blancs, gris et noirs aux teintes de rouge et bleu.

Voyons si elle se défend bien face à la concurrence que sont les Honda Civic, Hyundai Elantra, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Subaru Impreza et Mazda3.

Photo: Dominic Boucher

Équipement/prix intéressant

L’une des forces de la Kia Forte réside dans son rapport équipement/prix fort intéressant. Vous retrouverez de série les bancs et le volant chauffants, la recharge par induction pour téléphone mobile et un écran tactile de huit pouces intégrant un système multimédia compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

De plus, la berline est munie de phares de jour à DEL, de phares de projection à halogène et de plusieurs technologies d’aide à la conduite. En effet, la Kia comprend : l’alerte de circulation transversale arrière, le système de surveillance des angles morts, le système de suivi de voie, l’assistance au freinage d’urgence (frontal et dans les angles morts) et le système de détection de l’hypovigilance.

D’autre part, le système multimédia est simple d’utilisation grâce à son menu principal qui regroupe l’essentiel des fonctions. La présentation n’est pas révolutionnaire, mais elle fait un bon boulot. Au poste de conduite, le pilote est servi par deux cadrans à aiguilles et un écran multifonction au centre de 4,2 pouces.

Photo: Dominic Boucher

Urbaine dans l’âme

Sur la route, la Kia Forte5 est une voiture à vocation urbaine. Sa conduite nerveuse et sa maniabilité lui permettent de se faufiler facilement en ville. Toutefois, la suspension est parfois sèche sur une mauvaise chaussée. Notons aussi la visibilité parfois perfectible, en raison des larges piliers et de la lunette arrière trop étroite.

Aussi, la direction pourrait être plus précise puisqu’elle manque de réactivité. Fait intéressant, le volant est inclinable et télescopique, une fonctionnalité qui n’est pas toujours retrouvée à bord de véhicules d’entrée de gamme. Sinon, les pneus Nexen de 16 pouces s’avèrent un peu bruyants, ce qui nuit à l’insonorisation qui est sommairement bonne.

Photo: Dominic Boucher

Deux mécaniques

Notre version à l’essai abritait un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres atmosphérique. Il produit 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Le tout est appareillé à une boîte automatique à variation continue (CVT).

Il ne s’agit pas d’un groupe motopropulseur réalisant des prouesses dynamiques relevées. Au contraire, les reprises et accélérations sont linéaires et correctes, mais sans plus. En revanche, le moulin se montre frugal, puisque nous avons obtenu une cote de 7,1 L/100 km.

Pour ceux qui désirent un modèle plus performant, les versions GT et GT Limité hébergent un quatre cylindres de 1,6 litre turbocompressé, jumelé à une transmission à double embrayage à sept vitesses. Il génère 201 chevaux et un couple de 195 lb-pi. Si vous voulez une boîte manuelle, sachez qu’elle est seulement offerte avec la berline en variante de base (EX).

Photo: Dominic Boucher

Un choix censé

Évidemment, il faut glisser un mot sur les garanties de Kia, qui sont parmi les meilleures de l’industrie. En effet, la protection de base et du groupe motopropulseur s’étend sur 5 ans/100 000 km, selon la première occurrence. La protection contre la perforation est établie à 5 ans/kilométrage illimité.

Avec la flambée des prix de l’essence, la Kia Forte boit peu de carburant et elle s’avère polyvalente.Quoi qu’il en soit, sa plus grande qualité réside dans son rapport équipement/prix qui est fort intéressant pour l’automobiliste. Mis à part quelques petits irritants, la Kia Forte5 demeure un choix sensé pour les consommateurs en quête d’un véhicule économe pour se déplacer sans tracas.

