Kia Forte ou Mazda3?

Ma fille s’intéresse à la Mazda3, mais j’aimerais aussi connaître votre opinion sur la Kia Forte 2020 ou 2021.

------------------

Bonjour Julie,

La Kia Forte est une voiture convaincante et qui gagne de sérieuses parts de marché au Québec. Le rapport équipement/prix est intéressant, la qualité est remarquable et la garantie de base de cinq ans fait d’elle un achat à la fois rationnel et rassurant.

Puis, le fait que vous puissiez mettre la main sur un modèle 2020 à prix d’aubaine peut également être un atout, bien qu’un écart d’au moins 2 000 $ (avec financement à taux comparable) soit nécessaire pour qu’il en vaille la peine. Parce qu’il faut considérer en partant que la valeur d’un modèle 2020, même neuf, est moindre que celle d’un modèle de l’année.

Photo: Guillaume Rivard

Si la Kia est plus confortable et peut-être un peu plus polyvalente en raison de son habitabilité, la Mazda3 demeure une voiture plus inspirante à conduire. Son comportement routier est plus enivrant, ses performances routières sont plus sérieuses et, que vous optiez pour une boîte manuelle ou automatique, vous serez à ce niveau nettement mieux servie par Mazda.

Au fil des dernières années, la Mazda3 a aussi su prouver sa qualité et sa grande fiabilité, alors qu’on lui reprochait dans le passé une durabilité moyenne et une vulnérabilité à la corrosion. Et si, chez Mazda, le moteur 2,0 litres est fiable, son équivalent chez Kia n’affiche malheureusement pas un parfait bilan. Même chose d’ailleurs du côté de la transmission IVT (Intelligent Variable Transmission) que l’on remplace régulièrement sous garantie. Ainsi, bien que la Forte soit une voiture sérieuse, je penche personnellement vers la Mazda3.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des compactes