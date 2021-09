Volkswagen dévoile les prix du Tiguan 2022

Cela fait quelques mois que nous savons que le Volkswagen Tiguan bénéficiera d’une mise à jour pour l’année-modèle 2022. Les évolutions seront principalement cosmétiques, avec une partie avant redessinée, quelques retouches à l’arrière ainsi qu’un habitacle revu qui intègre désormais la dernière mouture de l’infodivertissement de Volkswagen.

En revanche, il n’y a pas de changement sous le capot, où l’on retrouve le même 4 cylindres 2 litres turbo, qui développe toujours 184 chevaux et 221 lb-pi de couple. Ce dernier demeure associé à une boîte automatique à 8 rapports, ainsi qu’au rouage intégral 4Motion qui est désormais livré de série.

Le dernier élément d’importance qu’il manquait, c’était les tarifs canadiens de ce Tiguan légèrement revu. C’est désormais chose faite, puisque Volkswagen a communiqué la totalité des prix ce matin.

Le VUS le plus populaire du constructeur allemand sera disponible en quatre versions différentes. Le modèle d’entrée de gamme Trendline est vendu à partir de 32 995 $, auxquels il faut ajouter 1 950 $ de frais de transport et de préparation. Il reçoit, entres autres, une instrumentation digitale de 8 pouces, un écran central de 6,5 pouces, des jantes en alliage de 17 pouces, mais aussi les sièges et le volant chauffants. Il est possible d’opter pour une troisième rangée dès le modèle de base en piochant dans le catalogue des options (800 $).

Le modèle Comfortline (36 795 $) ajoute des jantes de 18 pouces, le démarrage sans clé, le hayon électrique, une instrumentation digitale de 10,25 pouces, une interface multimédia agrandie (8 pouces) ainsi qu’un ensemble de systèmes de sécurité. Le conducteur bénéficie ainsi du freinage autonome avec reconnaissance des piétons, de la détection des angles morts, de l’alerte de trafic transversal arrière, du régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu’une aide à la conduite semi-autonome dans certaines circonstances. Le toit ouvrant panoramique (un accessoire très apprécié) demeure toutefois optionnel et coûte 1 500 $.

Photo: Volkswagen

Plus haut dans la gamme, la version Comfortline R-Model Black Edition (39 495 $) se veut plus sportive d’apparence. Comparée au modèle précédent, elle ajoute des jantes de 19 pouces, des insertions noires agrémentées de badges « R-Line » ainsi qu’un volant et une sellerie recouverts de cuir.

Enfin, on retrouve le modèle Higline R-Line au sommet de la gamme. Ce dernier, vendu 42 995 $, ajoute des jantes de 20 pouces, des phares intelligents capables de s’adapter aux conditions de circulation (virages, mauvaise visibilité), les feux de route automatiques, l’aide au stationnement avec vision à 360°, la reconnaissance des panneaux de signalisation, un système audio amélioré, des sièges sport chauffants et ventilés ainsi qu’une ouverture facile du hayon avec le pied.

Le nouveau Tiguan 2022 sera bientôt disponible puisqu’il fera son entrée chez les concessionnaires dans le courant du mois d’octobre.

