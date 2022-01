Que pensez-vous de l'achat d'un Volkswagen Tiguan 2016?

Je désire changer le véhicule familial actuel et j’envisageais le remplacer par un Volkswagen Tiguan 4Motion 2016. Nous avons un chalet dans la région des Laurentides et l’efficacité du rouage intégral est importante pour nous. Nous apprécions également la garde au sol du Tiguan. Nous parcourons généralement 25 000 kilomètres annuellement. Nous avons deux jeunes enfants. Est-ce un bon achat?

Bonjour Emmanuel

Nous vous comprenons d’être attiré par le Volkswagen Tiguan de première génération. En effet, parmi les véhicules utilitaires sport (VUS) compacts de cette époque, il s’agit définitivement du plus intéressant à conduire. Nous nous rappelons avoir particulièrement aimé la fougue du moteur turbocompressé de 2 litres qui l’anime. En plus de briller par son agilité, il était muni, en option, du système 4Motion qui se montre efficace.

Or, le Tiguan de première génération n’est pas sans défaut. En effet, il est beaucoup plus compact que le Tiguan actuel par exemple. Sur la banquette arrière, vos enfants pourraient être à l’étroit plus rapidement que vous ne le croyez. De plus, son coffre n’est pas non plus des plus spacieux. Sachez-le.

Tel que le mentionne Protégez-vous, portez une attention particulière à l’encrassement du moteur qui exige d’être alimenté avec de l’essence super (indice d’octane 91). L’organisme conseille aussi de faire vérifier notamment la chaîne de distribution, le joint d’étanchéité du carter d’huile, le climatiseur, les jambes de force ainsi que le différentiel arrière. Notez également que les frais d’entretien pourraient être plus élevés que chez la concurrence.

Comme toujours, lors de l’achat d’un véhicule d’occasion, assurez-vous de bien connaître l’historique du véhicule convoité avant de vous en porter acquéreur.