Ford Escape 2021 et Volkswagen Tiguan 2021: comparons les chiffres

Les Ford Escape et Volkswagen Tiguan, deux VUS compacts se vendant très bien en Amérique du Nord, adoptent des stratégies opposées afin de se démarquer de la concurrence.

Ils ont beau appartenir à la même catégorie de véhicules, ces deux modèles ont une approche fort différente. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupe motopropulseur : avantage Ford Escape

Photo: Ford

Sous le capot, Ford et Volkswagen proposent deux stratégies bien distinctes.

D’un côté, Volkswagen fournit un unique moteur et une seule transmission, auxquels on peut jumeler un rouage intégral en option. Peu importe la version choisie, le Tiguan est propulsé par un bloc à quatre cylindres turbocompressé de 184 chevaux et 221 lb-pi de couple appareillé à une boîte à huit rapports.

De l’autre côté, Ford offre six versions différentes de son Escape. De base, il sera possible d’opter pour un moteur à trois cylindres EcoBoost de 181 chevaux et 190 lb-pi de couple avec un rouage à traction ou intégral. Dans la même continuité des moteurs à essence, un deuxième moteur EcoBoost s’ajoute à la gamme, soit un quatre cylindres turbo de 250 chevaux et 280 lb-pi à rouage intégral. Les deux moutures sont jumelées à des boîtes à huit rapports.

Mais ce n’est pas tout! Ford commercialise aussi deux variantes hybrides de l’Escape. Le premier génère une puissance de 200 chevaux combinée, alors que le deuxième, enfichable, a une cavalerie de 221 chevaux. De plus, ce dernier permet une autonomie purement électrique de 60 km. Cela dit, les premiers exemplaires de cet Escape hybride rechargeable tardent à arriver au Canada. On nous les promet pour les premiers mois de 2021.

Espace : avantage Volkswagen Tiguan

Photo: Volkswagen

Plus long de presque 200 mm, le Volkswagen Tiguan a un volume de chargement légèrement supérieur à celui de l’Escape. Le VUS allemand a une capacité de 1 065 litres avec la banquette relevée et de 2 081 litres si elle est abaissée. Le Ford affiche des volumes respectifs de 1 062 litres et 1 852 litres.

De plus, le Tiguan a la possibilité d’accueillir sept passagers, contrairement à l’unique configuration à cinq passagers de l’Escape. La gestion de l’espace de chargement est légèrement inférieure à sa variante à cinq passagers, libérant un espace de 934 litres avec la deuxième banquette rabattue et de 1 860 litres avec tous les sièges repliés.

Les versions hybrides de l’Escape voient leurs figures réduire à cause de l’espace supplémentaire requis pour les batteries. En ce sens, l’espace diminue à 974 litres derrière la banquette et à 1 722 litres avec les sièges rabattus.

Sécurité : égalité

L’Escape et le Tiguan reçoivent tous deux la mention « Top Safety Pick » de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Il s’agit donc de deux choix gagnants en matière de sécurité.

Consommation d’essence : avantage Ford Escape

Photo: Ford Motor Company

Peu importe la version comparée chez Ford, les cotes de consommations demeurent inférieures à celles du Tiguan, notamment à cause des variantes hybrides. Dans sa version à traction, le Tiguan affiche une consommation de 9,4 L/100 km, tandis que la mouture à rouage intégral enregistre 10,2 L/100 km.

Chez Ford :

- 1,5 litre turbo : 7,9 L/100 km (traction); 8,3 L/100 km (intégral)

- 2,0 litres turbo : 9,1 L/100 km

- Hybride : 5,8 L/100 km (traction); 5,9 L/100 km (intégral)

- Hybride enfichable : 5,8 L/100 km

Bref, en matière de consommation, le Ford Escape l’emporte, et pas rien qu’un peu.

Capacité de remorquage : avantage Ford Escape

Chez Ford, les deux moutures hybrides ont une capacité de remorquage de 1500 lb, identique à celle du Tiguan. Cependant, l’Escape gagne la mise grâce à ses deux moteurs à essence. Dans un premier temps, le trois cylindres turbo peut tirer jusqu’à 2 000 lb. Puis, la version à quatre cylindres 2,0 litres EcoBoost peut tirer jusqu’à 3 000 lb à l’aide de l’ensemble de remorquage qui vient de série.

Système d’infodivertissement : égalité

Photo: Ford Motor Company

En comparant les variantes de base, Volkswagen en a plus à offrir grâce à la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto de série, un écran de 6,5 pouces ainsi que deux ports USB-C et un port pour carte SD. Chez Ford, la version la plus dénudée possède un écran de 4,2 pouces et deux ports USB.

Malgré tout, le constructeur américain se rattrape avec les autres moutures, proposant à leur tour la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Comme pour le Tiguan, l’Escape fournit un écran de huit pouces, une chaîne stéréo supérieure ainsi qu’un tableau de bord numérique, tous en option. Finalement, Ford offre aussi la fonctionnalité FordPass Connect en option. Celle-ci permet un accès sans fil au 4G LTE.

Garanties : avantage Volkswagen Tiguan

Photo: Volkswagen

En termes de garanties, Volkswagen remporte la mise en offrant une couverture sur une plus longue période. La garantie de base est de quatre ans et 80 000 km, alors que pour Ford, on parle de un an et 20 000 km de moins. Concernant la garantie motopropulseur, les deux constructeurs arrivent ex æquo : cinq ans et 100 000 km. Finalement, la garantie sur la perforation est supérieure pour le véhicule allemand, puisqu’il permet un kilométrage illimité, tout comme le Ford, mais pour sept ans et non cinq.

Prix : égalité

Bien que le Ford Escape débute avec une fourchette de prix légèrement inférieure à 28 549 $ contre 29 770 $ pour le Volkswagen Tiguan, ce dernier se rattrape dans les versions plus huppées. En effet, Le Tiguan plafonne à 40 395 $ contre 43 649 $ pour l’Escape. (Notez que les prix sont pour les années-modèles 2020.)

En vidéo: notre essai du Ford Escape 2020