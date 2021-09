La Loi contre les véhicules fantômes entre en vigueur ce mois-ci

Voilà un peu plus de trois ans que Transports Canada a annoncé une nouvelle norme de sécurité relative à l'éclairage des véhicules routiers principalement afin de combattre le problème que représentent les « véhicules fantômes ».

C’est donc à compter de ce mois-ci que le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles exigera que tous les véhicules neufs vendus au pays soient visibles dans des conditions de faible luminosité.

Pour ce faire, ils doivent posséder l'une des fonctionnalités suivantes :

des feux arrière qui s'allument automatiquement avec les feux de jour;

des phares, feux arrière et feux de position latéraux qui s'allument automatiquement dans l'obscurité;

un tableau de bord qui reste éteint pour obliger le conducteur à allumer ses phares.

Certains conducteurs pensent qu'un tableau de bord éclairé signifie que leurs phares sont allumés, ce qui n’est pas nécessairement le cas.

La norme s'applique à tous les véhicules neufs, précise Transports Canada, soit les voitures, camionnettes, VUS, véhicules à trois roues, motocyclettes et camions lourds.

Photo: Patrice Marchessault

Conseils pour utiliser les phares appropriés

Tout conducteur a le devoir de s’assurer de bien voir la route et les autres véhicules, mais aussi d’être bien visibles – tant lorsqu’il fait sombre (du crépuscule à l’aube, dans un tunnel, etc.) que lorsque la visibilité est réduite (pluie, brouillard, etc.).

En premier lieu, il est important que les phares soient propres et en bon état, et les feux, bien centrés. Ensuite, on doit se familiariser avec les différents types de feux et savoir lesquels choisir selon les conditions :

les phares à allumage automatique ne fonctionnent que si vous les avez mis en mode automatique;

un tableau de bord éclairé ne signifie pas toujours que vos phares et feux arrière sont allumés;

les feux de jour n’éclairent pas assez pour conduire en toute sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps.

Transports Canada a publié un aide-mémoire pratique concernant le fonctionnement et l’utilisation des différents systèmes d’éclairage des véhicules. On vous invite bien sûr à le consulter.

En vidéo: Antoine Joubert s'exprime sur les mauvaises habitudes de conduite