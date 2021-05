Problème de phares avec la Subaru Crosstrek?

Quel petit VUS choisir quand le look est une priorité?

Je possède actuellement une Toyota Celica 2002 ainsi qu’une Suzuki SX4 2007. Il me faut hélas me départir de mes deux véhicules pour les remplacer par un seul. Quel VUS récent et à quatre roues motrices me conseillez-vous, considérant que le look demeure une priorité pour moi? -------------------- Bonjour Mélissa, …