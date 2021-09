BMW Alpina XB7 2021 : luxe et sport format XXL

Lorsque BMW a voulu décliner une variante plus performante de son X7, pour rivaliser directement avec le Mercedes-AMG GLS 63 sur le marché nord-américain, la marque de Munich s’est tournée vers son partenaire de longue date Alpina.

C’est ainsi qu’est né le rutilant XB7, qui ajoute à la fois une sérieuse dose de sportivité et de luxe à l’offre du constructeur bavarois.

L’artillerie lourde

Dans un premier temps, Alpina a revu la motorisation du X7 en remplaçant les turbocompresseurs du V8 de 4,4 litres par de nouveaux turbos à doubles volutes et turbines de 54 millimètres pour porter la puissance à 612 chevaux et rehausser le couple à 590 lb-pi.

Comme ce moteur est beaucoup plus puissant que celui du X7, les ingénieurs d’Alpina ont augmenté le refroidissement grâce à trois radiateurs de plus grande taille, ainsi que des échangeurs de chaleur spécifiques au XB7. La boîte de vitesses automatique à huit rapports a également été revue et les arbres de transmission ont été renforcés afin de composer avec la hausse de puissance et de couple. Résultat, le XB7 est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et de filer à une vitesse maximale de 290 km/h avec, en prime, un échappement plus sonore. Tout un exploit pour ce mastodonte de plus de 2 600 kilos!

Une seule ombre au tableau, le XB7 n’est pas doté des paliers de changement de rapports au volant, mais plutôt de boutons de commande, typiques à Alpina, lesquels sont moins agréables à contrôler. De plus, notre moyenne de consommation observée s’est chiffrée à 14,7 L/100 km, ce qui n’est pas étonnant compte tenu du fait que le XB7 est dépourvu de toute forme d’hybridation.

Photo: Gabriel Gélinas

Une dynamique impressionnante

Sur la route, le XB7 impressionne non seulement par ses accélérations et ses reprises, mais aussi par sa dynamique relevée d’un cran en vertu d’une suspension pneumatique modifiée, et de jantes en alliage forgées d’un diamètre de 23 pouces avec monte pneumatique décalée de 285/35 à l’avant et 325/30 à l’arrière.

Malheureusement, les jantes du XB7 ne sont pas dotées de valves cachées, une signature typique chez Alpina, en raison de leur design avec des branches très étroites. Le comportement routier est carrément bluffant en conduite sportive, avec une belle vivacité lors des entrées en virage et un roulis bien maîtrisé malgré la masse élevée du XB7.

Photo: Gabriel Gélinas

Le freinage est tout aussi stupéfiant et les décélérations peuvent être massives, si l’on est porté à exploiter tout le potentiel de performance de ce VUS hors normes. Mais, outre le fait que le XB7 soit si dynamique, ce qui surprend le plus est son confort de roulement qui est supérieur à celui du X7, les ingénieurs d’Alpina ayant réussi à conjuguer sport et confort, avec des barres antiroulis actives et une direction aux quatre roues.

En terrain connu

L’habitacle du XB7 est similaire à celui du X7, mais se distingue par les boutons remplaçant les paliers de commande de la boîte de vitesses, par un affichage spécifique pour l’écran servant de bloc d’instruments, et par des écussons avec logo de la marque. Concernant la carrosserie, le XB7 affiche sa spécificité à travers des boucliers redessinés, un échappement à quatre tuyères, et par l’ajout du nom Alpina sur la partie inférieure du pare-chocs avant.

Photo: Gabriel Gélinas

Le prix de départ du XB7 au Canada est de 165 900 $. Les quelques options sur notre véhicule d’essai ont porté la facture à 175 450 $, ce qui en fait véritablement un VUS d’exception.

Mettons les choses au clair : personne n’a vraiment besoin d’un VUS de ce prix, mais si les performances et le confort sont vos priorités absolues, le XB7 présente une alternative intéressante et peut-être un peu plus exclusive dans le créneau des VUS de luxe de grande taille.

