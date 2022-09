BMW Alpina XB7 2024 : le grand VUS poussé à 630 chevaux

Le grand BMW X7 a reçu une série de nouveautés esthétiques, mécaniques et technologiques pour l’année-modèle 2023. À la suite d’un premier contact sur la route à Spartanburg, en Caroline du Sud, où se fait son assemblage, nous avons aujourd’hui tous les détails (ou presque) de la version ultra puissante qui domine la gamme.

Attendu au Canada comme modèle 2024, le nouveau BMW Alpina XB7 reprend les traits des autres versions et, quoi qu’on pense du style de la partie avant avec la calandre agrandie et les phares divisés, il faut reconnaître que le véhicule ne manque pas de muscle et ça paraît. Le pare-chocs a d’ailleurs été amélioré au niveau des prises d’air.

630 chevaux

Le V8 biturbo de 4,4 litres qui loge sous son capot dérive de celui du X7 M60i, sauf que la puissance du XB7 grimpe maintenant de 612 à 630 chevaux. Son couple maximal demeure à 590 livres-pied, mais on y accède un peu plus tôt, soit à un régime allant de 1 800 à 5 600 tours/minute.

Photo: BMW

Le moteur reçoit ici de l’aide d’un système de refroidissement spécifique et d’une batterie de 48 volts permettant une hybridation légère. Il est de plus jumelé à une boîte automatique à huit rapports spécialement calibrée de même qu’à un rouage intégral avec différentiel arrière à glissement limité électronique.

Le résultat est une accélération de 0 à 100 km/h en quatre secondes et un quart de mille en 12,4 secondes. Rappelons que ce costaud VUS à trois rangées frôle les 6 000 livres! Sa vitesse de pointe s’élève à 290 km/h, lorsque chaussé de pneus de performance (sur des roues de 21 pouces), mais qui ira rouler sur un circuit avec le XB7? Bonne question.

En contrôle

La suspension retravaillée et dotée d’amortisseurs exclusifs à la version concoctée par Alpina permet de relever le véhicule de 4 cm à des vitesses de moins de 30 km/h. À l’inverse, en mode Sport, on peut l’abaisser de 1,25 cm… en filant à plus de 160 km/h. Encore une fois, en l’absence d’autobahns au Québec, ce sera difficile d’en profiter.

Photo: BMW

Heureusement, l’Alpina XB7 compte sur des bagues de suspension arrière et des barres de renfort de plus gros calibre assurant une rigidité accrue qui limite le roulis. La direction active aux quatre roues augmente la maniabilité à basse vitesse et la stabilité à haute vitesse, puis les freins font appel à des étriers Brembo à quatre pistons (naturellement peints en bleu avec l’inscription « Alpina » en blanc).

Au fait, les roues incluses de série mesurent 23 pouces et s’enrobent de pneus Pirelli larges de 285 mm à l’avant et 325 mm à l’arrière.

Photo: BMW

Un petit mot en terminant sur l’habitacle, qui recèle une molette de commande et un levier de vitesses propres à Alpina, des plaques de seuil illuminées et un volant unique gainé de cuir Lavalina aux coutures bleues et vertes. Le tableau de bord numérique accentué de bleu passe au vert en mode Sport ou Sport+.

Les livraisons du BMW Alpina XB7 2024 débuteront l’an prochain chez nous. Son prix canadien reste à confirmer. Par ailleurs, BMW dévoilera plus tard cet automne la version de série du concept XM, un futur VUS de 740 chevaux exclusif à sa division M.

En vidéo : Essai routier du BMW iX M60 2023