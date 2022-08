BMW X7 2023 : poids lourd, pied léger

Le BMW X7 est la contribution de constructeur bavarois au segment des fastueux (et très profitables) poids lourds sur roues, segment qui a été pratiquement inventé aux États-Unis. Il se bat dans la catégorie du Mercedes-Benz GLS, du nouveau Jeep Grand Wagoneer et, bien sûr, de l’indétrônable champion, le Cadillac Escalade. Même si le X7 ne porte pas de ceinture étincelante, sa popularité au pays de l’Oncle Sam est indéniable du point de vue du constructeur.

En effet, 47% de la production du X7 y est écoulée, comparativement à seulement 2% en Allemagne. C’est logique qu’il y soit donc assemblé, aux côtés des autres modèles de la gamme d’utilitaires X de la marque bavaroise, à l’usine de Spartanburg en Caroline du Sud.

C’est d’ailleurs là où Le Guide de l’auto s’est rendu pour faire l’essai du dernier opus de cet utilitaire à trois rangées, qui a reçu une série de nouveautés esthétiques, mécaniques et technologiques.

Une nouvelle forme physique

Pour 2023, le X7 a reçu quelques itérations esthétiques qui lui donnent un nouveau visage avec des feux de jour affinés, une grille de calandre toujours aussi imposante, mais cette fois-ci éclairée (comme sur le X6), une foule de nouvelles technologies embarquées et de nouveaux groupes motopropulseurs pour le garder athlétique.

Pouvant accueillir jusqu'à sept personnes, le X7 est d’abord et avant tout un véhicule familial pour les bien nantis. Mais BMW tente à tout prix d'injecter sa philosophie de sportivité dans tous ses produits, et ça, ça doit inévitablement inclure le plus gros d’entre eux. Et alors que certains rivaux populaires utilisent des moteurs recyclés de camionnettes et font des compromis sur la dynamique de conduite, le X7 se distingue réellement.

La gamme de moteurs fait peau neuve cette année. Le moteur 6 cylindres turbocompressé du modèle de base 40i demeure le même mécaniquement, mais des modifications apportées notamment à son système d’hybridation légère lui permettent d'augmenter sa puissance de 40 chevaux (pour un total de 375), et son couple de 52 lb-pi, qui passe à 398 lb-pi.

Le modèle M60i reçoit un tout nouveau moteur. Bien que le V8 de 4,4 litres conserve la même cylindrée que le moulin sortant, son design est renouvelé et il est désormais associé à une nouvelle transmission qui comprend un système hybride léger de 48V. Les performances sont impressionnantes, avec 523 chevaux et 553 lb-pi de couple.

Au sommet de la gamme X7 on retrouve XB7 ensorcelé des mains agiles du préparateur allemand Alpina, qui est parvenu à extirper 630 chevaux et 590 lb-pi de couple du moteur du M60i.

Côté châssis, la suspension pneumatique aux quatre coins est livrée de série dans tous les modèles, et le M60i reçoit les quatre roues directionnelles (optionnelles dans le 40i).

La variante M60i obtient un différentiel spécifique M Sport, ainsi que son propre ensemble de réglages de suspension avec des barres antiroulis adaptatives. Sa suspension est également dotée d’un système proactif de série qui anticipe les conditions de la chaussée grâce aux données provenant des caméras et du système de navigation pour ajuster le comportement en conséquence.

Des écrans et des (tonnes de) gadgets

Des écrans incurvés et des gadgets à gogo, voilà la nouvelle tendance dans l’industrie des grands utilitaires cossus. Et le X7 se prête à l’exercice avec brio avec une nouvelle configuration à écran double composée d’un bloc d’instruments numérique de 12,3 pouces et un système d’infodivertissement de 14,9 pouces. Le véhicule passe au tout nouveau logiciel OS8 de BMW, qui comprend notamment une nouvelle interface d'infodivertissement. Il y a donc moins de leviers boutons que jamais dans ce X7.

L’interface en question peut s’avérer compliquée par moment. BMW n'a pas encore réussi à maîtriser le volet ventilation. Bien que les paramètres de température soient toujours affichés et puissent être ajustés au bas de l'écran, il faut toujours faire défiler le menu de la climatisation pour régler la puissance et d'autres fonctions clés, ce qui est un irritant. Le système dispose de réglages automatiques dynamiques qui tentent de fournir la température parfaite et, de fait, supprimer le besoin de passer par le menu. Mais ce système « intelligent » n’est toujours pas adapté à toutes les préférences ou à la température corporelle de chacun.

Le nouveau système donne accès à des gadgets en grande quantité, comme les systèmes d’assistance au stationnement avancé, des aides au remorquage et plusieurs autres éléments sont livrés de série ou en option. Ces derniers peuvent être plus ou moins utiles et fiables selon le mode de vie de tout un chacun.

Sur la console centrale, on a remplacé le gros levier de vitesse par un interrupteur à bascule comme sur le iX. Les garnitures en bois (dont la finition est sublime), la climatisation à quatre zones et le toit panoramique font partie de la longue liste d’équipements de série du modèle 40i.

Côté confort, la sellerie de série du X7 n’est rien de moins que princière. Sauf peut-être pour les passagers assis dans la troisième rangée, qui doivent composer avec 846 mm d'espace pour les jambes. À titre de comparaison, l'Escalade redessiné dispose de 886 mm (930 dans la variante ESV) et le Mercedes-Benz GLS réserve 878 mm à ces passagers.

Un jeu de jambes épatant

Une fois sur la route, on peut dire avec grande conviction que les systèmes 48V contribuent largement aux accélérations sur les deux modèles. En fait, pour vos besoins quotidiens, le 6 cylindres de la 40i fournit une quantité bien suffisante de puissance pour manier le mastodonte. Des accélérations vives suivies d'une livraison confortable tout le long de la bande de puissance et des reprises convaincantes caractérisent l’expérience en ligne droite du X7 de base.

Au chapitre du comportement, la suspension pneumatique est calibrée pour le confort et fait un excellent travail de compensation pour les imperfections de la route, mais également pour les énormes jantes de 23 pouces qui chaussent le X7. C’est d’ailleurs le premier véhicule de marque BMW à être équipé de roues d’un tel diamètre. Elles sont superbes, mais il faudra inévitablement planifier une surcharge financière pour les pneus d’hiver!

Le modèle M60i est, pour sa part, un camion presque entièrement différent sur le plan de la conduite. Bien qu’il conserve bon nombre des qualités de son petit frère, il est résolument plus agressif. Les accélérations fournies par le V8 ne sont fulgurantes, mais le processus se fait de manière plus rustre. Le M60i est toujours paré aux virages serrés et est étonnamment solide sur ses appuis considérant sa corpulence.

Cela dit, quelle place a la sportivité dans un véhicule à trois rangées? Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que le X7 impressionne côté dynamique de conduite. Mais l’Escalade, reconnu pour son talent en ligne droite, n’a pas dit son dernier mot avec la variante V qui débarque sur le marché. Donc on y voit certainement une opportunité du côté des constructeurs…

La variante 40i du BMW X7 offre suffisamment de performances pour la majorité des conducteurs, avec une conduite agréable agrémentée d’un parfait dosage de confort et de commodités. Et elle est disponible à partir de 108 500 $.

Ceux qui optent pour la M60i ne seront pas déçus côté tenue de route. Avec un prix de départ de 129 000 $, elle est plus dévergondée que la 40i et plaira aux pilotes dans l’âme qui doivent faire les commissions et se rendre à la pratique de soccer à temps.

