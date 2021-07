En vidéo : Antoine Joubert présente la Chevrolet Corvette 2021

Chevrolet Corvette 2022 : une édition spéciale en attendant la Z06

Chevrolet vient d’annoncer les détails de la Corvette Stingray pour 2022, dont les commandes débuteront le 1er juillet et la production, plus tard cet été. Parmi les changements au programme, il y a d’abord trois nouvelles couleurs de carrosserie : Gris hypersonique, Caféine et Orange éclatant. Un nouvel aileron arrière …