On a conduit le Volkswagen Touareg R, le fruit défendu des Canadiens

Le Volkswagen Touareg a quitté le marché canadien en 2017, pour être remplacé par l’Atlas.

Ce VUS allemand demeure pourtant bien vivant en Europe, où il est même commercialisé en variante R axée sur la performance!

Même si le Canada offre tout de même la Golf R, plusieurs variantes de performance disponibles en Europe manquent tristement à l’appel chez nous.

Le Guide de l’auto a eu la chance de tester le Touareg R 2021, le Volkswagen le plus puissant et le plus dispendieux jamais produit.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Le plus puissant, mais aussi le plus cher

Avec un prix atteignant plus de 90 000 € en France (soit environ 135 000 $ CAD), le Volkswagen Touareg R est démesurément dispendieux.

Au niveau des performances et des spécifications, Volkswagen a certainement su se dépasser avec le Touareg R, doté d’une motorisation hybride rechargeable similaire à celle qu’on retrouve chez le Porsche Cayenne e-Hybrid. À lui seul, le moteur V6 turbocompressé offre une puissance de 340 chevaux. Une fois combiné au moteur électrique de 136 chevaux (alimenté par une batterie lithium-Ion de 14,3 kWh), le Touareg R produit 456 chevaux ainsi que 516 livres-pied de couple.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Le Touareg R peut se déplacer jusqu’à 135 km/h en utilisant seulement la puissance du moteur électrique. La marque allemande estime que le Touareg R peut accomplir une distance d’environ 810 kilomètres grâce à la technologie hybride du véhicule. À elle seule, la batterie permettrait aussi au véhicule de voyager sur une distance d’environ 47 kilomètres sans une goutte d’essence, selon les normes européennes WLTP.

La technologie hybride du véhicule permettrait une consommation réduite à seulement 2,8 L/100 km. Il vous faudra huit heures pour recharger la batterie avec une prise AC de 2,3 kW. L’attente est considérablement réduite à 2,5 heures si vous rechargez la batterie avec une prise de 7.2 kW.

Lorsque la motorisation est en mode dynamique, le véhicule peut franchir le cap du 0-100 km/h en environ 5,1 secondes. Une fois le boost électrique passé, la transmission automatique à 8 vitesses offre une accélération puissante, mais onctueuse. Selon le Volkswagen, la version premium du Touareg R peut désormais utiliser les différents systèmes d’aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance de voie, à une vitesse de 250 km/h! On comprend que cette fonctionnalité a été conçue pour les Autobahns allemandes, et non pas pour l’autoroute 40 entre Montréal et Québec. Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit toutefois garder au moins une main sur le volant pour que le système fonctionne.

Un véhicule confortable, luxueux et technologique.

Le Touareg R se différencie aussi du modèle standard par son esthétique. En effet, la calandre ainsi que d’autres détails en chrome sont remplacés par des traits noirs menaçants et scintillants. L’aileron arrière du véhicule a subi aussi le même traitement. Le tout donne un look plus agressif et plus sportif au véhicule. Le badge R peut être aperçu au centre du coffre, sur les ailes avant ainsi que sur la calandre noire du véhicule.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Parlons maintenant de l’intérieur du véhicule, en commençant par ce qui saute aux yeux. Le Touareg R est doté de deux écrans qui figurent sous le nouveau système Innovision Cockpit. Celui-ci intègre un premier écran de 15 pouces, servant à contrôler la grande majorité des fonctions du véhicule. L’écran est incliné vers le conducteur et donne accès au contrôle de la climatisation, aux options de massage et au contrôle des sièges chauffants, par exemple. Derrière le volant se trouve le deuxième écran, mesurant 12 pouces. Il sert principalement à afficher les cadrans nécessaires à la conduite, mais peut aussi être configuré pour exhiber certaines fonctionnalités du système d’infodivertissement.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Volkswagen s’est assuré de faire tout en son pouvoir pour vous faire comprendre que vous êtes l’amiral du Touareg R. On retrouve le fameux logo R un peu partout à l’intérieur du véhicule aussi. Que ce soit sur le volant, sur les bancs, entre les portes, sur les tapis et même sur les couvre-tapis, il est impossible à manquer. Voici un détail intéressant: si vous décidez d’opter pour l’option Puglia, le cuir présent dans votre Touareg R sera entièrement naturel et aura même subi un traitement et un tannage à l’huile d’olive. Il faut croire que le diable est dans les détails!

Photo: Louis-Philippe Blanchette

La conduite

Le Volkswagen Touareg R offre une expérience à la fois confortable et enlevante. Le véhicule flotte sur la route et vous transportera où vous le désirez dans le plus grand des conforts. Le Touareg R partage son système de motorisation avec des modèles renommés comme le Audi Q7 TFSI 60E et le Porsche Cayenne e-Hybrid. Ici, il n’y a donc pas de compromis au niveau de la puissance. L’accélération du véhicule est ressentie initialement grâce au principe de couple instantané qu’offre le moteur électrique et se poursuit conjointement grâce au moteur turbocompressé de six cylindres.

Il est important de considérer que l’ajout d’un système hybride accroît immédiatement le poids des véhicules. On ressent donc que le Touareg R est très lourd et que l’agilité du véhicule est légèrement sacrifiée. Ceci dit, le véhicule se contrôle tout de même très bien. En fait, les roues arrière du Touareg R peuvent pivoter jusqu’à 5 degrés, pour aider le véhicule à se déplacer dans les endroits plus étroits.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Pesant 5584 livres, le mastodonte allemand offre tout de même une tenue de route franchement épatante. La suspension et le type de conduite peuvent évidemment être ajustés grâce à la roulette centrale, ornée au bas du système d’infodivertissement.

Les modes de conduite offerts chez le Touareg R sont les suivants: eco, confort, normal, sport, individuel, hors-piste et neige. Le système 4Motion de Volkswagen offre une transmission intégrale en tout temps. Le différentiel central Torsen permet à la puissance nécessaire d’atteindre les différents axes du véhicule. Un ratio de puissance de 70/30 peut être effectué pour l’axe avant et un ratio de 80/20 pour l’axe arrière. Une fonctionnalité qui en ravira plus d’un est que le Touareg R peut remorquer jusqu’à 6000 livres. De surcroît, le Touareg R est même doté du système Trailer Assist qui permet au véhicule de se stationner, même s’il est doté d’une remorque à l’arrière.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

En résumé

Le Volkswagen Touareg R est franchement impressionnant. Le véhicule contient tout ce qu'on peut désirer chez un VUS. Du luxe à la performance en passant par son côté pratique, rien n’y manque.

On peut cependant douter de la pertinence d’un produit Volkswagen aussi ostentatoire sur le marché nord-américain. Le Touareg R est un véhicule fantastique, la question n’est pas là. Il semble simplement insondable de vouloir dépenser plus de 100 000 $ pour un véhicule produit par Volkswagen. L’ironie est forte pour une marque se traduisant directement à la voiture du peuple.