Honda Pilot ou Volkswagen Touareg?

Antoine, un lecteur du Guide de l’auto, est propriétaire d’un Suzuki Grand Vitara 2011 qui lui a été fort fidèle au fil des ans.

Malheureusement, le véhicule commence à montrer des signes de fatigue et la disponibilité des pièces devient de plus en plus difficile.

Antoine est donc à la recherche d’un VUS capable de remorquer au moins 3500 livres et qui sera en mesure d’offrir un peu plus d’espace que son Grand Vitara. Il hésite principalement entre deux modèles : le Honda Pilot et le Volkswagen Touareg.

Lequel devrait-il choisir? Au cours de cette capsule En Studio, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert donne son opinion sur le sujet!