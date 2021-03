Brabus 92R : une Smart électrique qui se prend pour une voiture de course

La compagnie de modification allemande Brabus a une fois de plus réussi l’impensable, cette fois en convertissant une Smart Fortwo électrique en petit bolide de course!

Eh oui! Brabus a repris une Smart EQ Fortwo cabriolet et l’a convertie en petit monstre grâce à un moteur électrique plus puissant. Surnommée la Brabus 92R, la citadine à deux portes développe maintenant une cavalerie de 92 chevaux (68 kW) et produit un couple de 133 lb-pi (180 Nm).

Ces chiffres peuvent sembler peu impressionnants par rapport au modèle de base de 80 chevaux et 118 lb-pi. Cependant, il faut prendre en compte la légèreté du véhicule et la limitation des modifications possibles du moteur. En ce sens, les figures sont plus qu’intéressantes.

Photo: Wheelsage

Mais qu’en est-il des performances?

Les ingénieurs de Brabus se sont assurés que la 92R soit agile grâce à une suspension rabaissée de 25 mm par rapport à la version commerciale. De plus, elle est chaussée de pneus Yokohama de 16 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière; une augmentation face aux jantes de 15 pouces d’origine.

En accélération, elle peut boucler le 0-100 km/h en 10,9 secondes, soit 0,6 seconde plus rapide que la EQ et atteint une vitesse maximale de 130 km/h. D’autre part, le chauffeur pourra choisir entre quatre modes de conduite : E (Éco), C (Confort), S (Sport), S+ (Sport Plus).

Du côté de l’autonomie, Brabus estime que la 92R peut parcourir 125 km, une hausse significative face aux 92 kilomètres de la Fortwo cabriolet de série.

Photo: Wheelsage

Signé Brabus

Sur le plan esthétique, Brabus a amené une série de modifications afin de dynamiser l’ensemble du véhicule. À commencer par l’extérieur, le devant est sculpté grâce au pare-chocs surdimensionné arborant une ligne rouge au niveau du diffuseur et une fausse grille avec des éléments hexagonaux.

De profil, la même ligne rouge se retrouve au niveau des jupes et les miroirs à l’effet fibre de carbone perpétuent la sportivité de la 92R.

Enfin, à l’arrière, le préparateur allemand a ajouté un diffuseur marqué de traits rouges et un becquet, complétant les principaux éléments stylistiques de la carrosserie.

Photo: Wheelsage

Dans l’habitacle, les deux occupants pourront s’asseoir sur des sièges en cuir rouge avec des surpiqûres noires. D’autres composantes, telles que le levier de frein à main, des panneaux illuminés situés dans le bas de la portière, le bras de vitesse et les tapis signés Brabus ainsi que divers accents rougeâtres se retrouvent à bord.

Seulement une poignée d’acheteurs pourront se procurer le petit bolide, qui sera fabriquée à 50 exemplaires et vendu au coût de 46 284 €, soit 68 744,89 $ au moment d’écrire ces lignes.

La Smart Fortwo avait fait apparition sur notre marché en 2005 pour disparaître en 2019 à cause des ventes en chute libre et de la hausse de la popularité des VUS. Initialement équipée d’un moteur diesel de 40 chevaux, un moulin à essence et une version électrique se sont ajoutées à la gamme. Au fil des années, les deux premières motorisations ont été supprimées du catalogue au profit de l’électrique.