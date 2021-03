Le Circuit Mont-Tremblant est à vendre

Un an après qu’un jugement de la Cour supérieure du Québec ait donné raison aux citoyens exaspérés par le bruit que génèrent les activités du Circuit Mont-Tremblant, on apprend que la célèbre piste de course automobile des Laurentides est à vendre.

Selon des informations obtenues par Pole Position, les propriétaires du site – Lawrence Stroll en tête – auraient mandaté CBRE de recueillir des offres d’achat. Cette firme de Dallas au Texas possède aussi un bureau à Montréal.

Situé tout près de la station de ski Mont-Tremblant, le complexe inauguré en août 1964 couvre aujourd’hui une superficie totale d’environ 13 millions de pieds carrés. On y trouve une piste de karting adjacente au circuit principal, les deux de calibre international.

L’évaluation municipale se chiffre présentement à 8,5 M$, mais la valeur réelle sur le marché est beaucoup plus élevée compte tenu du potentiel de l’endroit. La date limite pour déposer une offre aurait été fixée au 15 avril 2021.

Quel avenir pour le circuit?

Stroll et ses partenaires semblent vouloir se départir rapidement du Circuit Mont-Tremblant, alors que le principal intéressé est désormais copropriétaire d’Aston Martin et de sa nouvelle écurie de Formule 1 (anciennement Racing Point).

Photo: Martin Chevalier / Journal de Montréal

Qu’adviendra-t-il de la piste? Certains la voient déjà convertie en développement résidentiel, mais il reste quand même de l’espoir. D’abord, rappelons que le jugement en matière de bruit a été porté en appel. Ensuite, le Circuit Mont-Tremblant serait toujours rentable, malgré la pandémie, et tout type de course automobile autre que la F1 peut s’y tenir grâce à l’homologation « Grade 2 ».

Des courses de voitures électriques pourraient être une avenue intéressante. N’oublions pas non plus que l’école de pilotage Jim Russell y tient encore des activités, dont l’académie de karting.

En vidéo: Jacques Duval s'amuse à Mont-Tremblant avec une Dodge Charger Daytona HEMI 1969