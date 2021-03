Une compagnie de supercars est à vendre pour moins d’un million

Vous aimeriez devenir le prochain Christian von Koenigsegg, Horacio Pagani ou même Antoine Bessette, fondateur de la compagnie Felino? Voici peut-être votre chance.

Falcon Motorsports, un fabricant de supervoitures né en 2011 et basé à Holly au Michigan, n’a produit que sept exemplaires de sa F7 au fil des ans et se trouve aujourd’hui dans une impasse. L’entreprise est donc à vendre, comme on peut le voir sur le site LoopNet.

Ainsi, pour un montant de 675 000 $US (853 000 $ CA), il est possible d’acheter l’ensemble des actifs de Falcon Motorsports. Exact, moins d’un million de dollars pour un constructeur automobile au complet!

Photo: Cars & Bids

Cela inclut « les outils, moules et autres équipements qui se trouvent dans les installations, ainsi que les bases de données, formules d’ingénierie, inventions, processus, secrets commerciaux, marques de commerce, droits de propriété, permis et toute autre forme d’information ou de propriété intellectuelle nécessaires à la production de voitures Falcon. »

L’annonce mentionne que la vente comprend également un exemplaire fonctionnel de la Falcon F7. Pour vous donner une idée, il y en avait une affichée sur le site Cars & Bids récemment, en assez bon état et avec un faible kilométrage, mais personne n’a osé débourser les 122 000 $US exigés (154 000 $CA).

Photo: Cars & Bids

La F7 renferme un V8 atmosphérique de 7,0 litres dérivé de la Corvette Z06, modifié pour générer 620 chevaux et 585 livres-pied de couple. En position centrale, ce moteur est jumelé à une boîte manuelle à six rapports. Quelque chose de plus monstrueux pourrait toutefois le remplacer – pourquoi pas un V8 Hellcrate Redeye de 807 chevaux de Mopar?

En terminant, le propriétaire de Falcon Motorsports, Jeff Lemke, est prêt à fournir du soutien et de la formation à l’équipe qui prendra le relais. Ça vous tente de vous lancer?