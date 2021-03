Safari Condo Transit XL Flex 2022 : un monde d'opportunités

Au fil des ans, le constructeur beauceron Safari Condo s’est imposé comme un incontournable sur le marché des véhicules récréatifs. À l’écoute de la clientèle, il prépare pour 2022 une nouvelle gamme de modèles spacieux et polyvalents basés sur le Ford Transit de 22 pieds.

Le sympathique escargot symbolisant Safari Condo ornera bientôt la carrosserie de nouveaux véhicules récréatifs (VR) fabriqués sur la base du fourgon Ford Transit, une première pour ce constructeur beauceron.

Depuis bientôt un quart de siècle, Safari Condo fabrique des VR conçus avec le souci du détail et assemblés avec soin. Les premiers modèles étaient des conversions originales et pratiques de fourgons GM, d’abord le petit Safari, puis le Savana, plus volumineux, ce qui le rendait plus pratique.

En 2010, Safari Condo prend le virage européen en ajoutant à sa gamme des modèles exploitant l’architecture polyvalente et la mécanique écoperformante du Mercedes-Benz Sprinter. Puis, en 2014, l’arrivée des premiers modèles construits à partir du Ram ProMaster suscite un nouvel engouement à cause de leur carrosserie plus large, leur plancher ultrabas facilitant l’embarquement et un intérieur offrant une hauteur libre aussi importante qu’un Sprinter.

De GM à Ford

Safari Condo se tourne aujourd’hui vers le Ford Transit, d’abord pour répondre à la demande de sa clientèle. « Depuis quelques années, des acheteurs nous demandent si nous proposons ce châssis », nous a dit Dominique Nadeau, présidente de l’entreprise. « Le Transit deviendra le produit intermédiaire entre le ProMaster et le Sprinter. Pour diverses raisons, certains clients évoquaient aussi des réserves envers ces deux marques. Nous pensons que ce Ford saura mieux les satisfaire ».

La pandémie et le confinement ont, par ailleurs, poussé la direction de l’entreprise à se remettre en question. « Malgré une relation stable et bénéfique avec GM, longue d’une vingtaine d’années, notre équipe et nos clients ont tracé un avenir différent pour notre gamme de produits. Voilà pourquoi nous avons décidé de miser sur le Transit plutôt que sur le Savana, dont la production chez nous achève », a expliqué Mme Nadeau. Quant au Transit, les premiers modèles de série seront livrés en 2022.

Photo: Courtoisie Safari Condo

Ces VR auront pour base un Transit 3500 à roues doubles avec carrosserie extralongue (22 pi) et toit haut. Le modèle de base à deux roues motrices aura un V6 atmosphérique de 3,5 L à essence, mais une variante biturbo EcoBoost de même cylindrée figurera parmi les options. Plus puissante, elle produit 400 lb-pi de couple plutôt que 262. L’EcoBoost sera d’ailleurs le moteur de série des versions 4X4.

Selon les aspirations de l’acheteur, ces VR auront un aménagement pour deux à quatre passagers de type XL Plus ou XL Flex. De plus, comme pour tous les autres Safari Condo, la fenestration sera très généreuse, détail apprécié des habitués de la marque. Au fil des ans, Safari Condo a développé une foule d’aménagements intérieurs qui ont su plaire aux utilisateurs. Alors, on ne change pas une recette gagnante!

Photo: Courtoisie Safari Condo

Vive la Classe B

L’engouement envers ces VR va de soi. Les modèles de la classe B, comme ceux-ci, sont moins coûteux à l’achat que les modèles de la classe A, qui ressemblent à des autocars. Plus compacts, ils se conduisent comme une auto, consomment moins de carburant et s’installent plus simplement dans un espace de camping. Les voyageurs qui changent de place chaque jour le disent : « On part vite avec un véhicule comme celui-là ».

Ce côté pratique ne néglige pas pour autant la sécurité des occupants. En plus d’utiliser des matériaux et des accessoires portant le sceau d’approbation CSA, pour obtenir une homologation de Transports Canada, Safari Condo n’a pas hésité à s’engager dans de longs processus de développement pour offrir, par exemple, des banquettes sécuritaires.

Photo: Courtoisie Safari Condo

L’acheteur sera également heureux de découvrir parmi la dotation de la série Transit de nombreux attributs populaires comme les doubles frigos, un réservoir d’eau chaude de 15 litres et une toilette fermée avec douche. L’acheteur pourra aussi obtenir jusqu’à quatre panneaux solaires, deux batteries autochauffantes Bluetooth (des Volthium 12 V au lithium, développées au Québec), sans oublier le populaire lit « Flex ». Ce grand lit arrière permanent est ajustable en hauteur grâce à un système de levage électrique permettant de moduler le vaste espace de rangement situé juste en dessous. Voilà autant de raisons qui poussent les « Condistes » à affirmer avec conviction qu’en Safari Condo, on fait de bons voyages!