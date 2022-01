Winnebago dévoile un concept de VR entièrement électrique

Fait étonnant, c’est le Safari Condo Transit XL Flex 2022 qui a dominé notre top 10 des essais routiers les plus lus en 2021 sur le site du Guide de l’auto. Visiblement, vous êtes nombreux à avoir le goût de l’aventure!

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le mouvement de l’électrification commence aussi à s’observer du côté des véhicules récréatifs. Eh bien, voici un nouveau véhicule qui devrait attirer votre attention.

Cette semaine lors d’un grand salon consacré aux VR à Tampa, en Floride, la compagnie Winnebago a dévoilé un concept de VR entièrement électrique qui est drôlement plus réussi et convaincant que sa première tentative présentée il y a quatre ans. Ça semble aussi très proche d’un modèle de production.

Photo: Winnebago

Le Winnebago e-RV est en effet totalement opérationnel, utilisant lui aussi le châssis (avec la suspension) et la carrosserie du Ford Transit. On ne parle pas de la nouvelle variante électrique de ce dernier (E-Transit), car Winnebago a plutôt choisi de faire appel à une entreprise du nom de Lightning e Motors pour doter son véhicule d’un système électrique sur mesure.

La batterie de 86 kWh qui est incluse serait en mesure d’offrir une autonomie de 200 kilomètres environ. Évidemment, ce n’est pas beaucoup pour un VR. Toutefois, selon ses recherches, Winnebago estime que 54% des propriétaires de VR ne font pas plus de 320 kilomètres par jour. Par surcroît, la recharge via une borne rapide à courant continu (jusqu’à 80% de la capacité) prendrait 45 minutes.

Photo: Winnebago

Quant aux commodités à bord, mentionnons un réfrigérateur moderne, une plaque de cuisson à induction coulissante (plus sécuritaire qu’un poêle au gaz) et une salle de bain complète avec toilette et douche. Les tapis et les armoires sont majoritairement faits de matériaux écoresponsables, dont un mélange de caoutchouc et liège recyclé pour le plancher.

Winnebago n’a pas encore précisé ses plans pour commercialiser des VR électriques. Plus de détails suivront en 2022.