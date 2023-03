Safari Condo 2023 : des VR bâtis pour durer

La neige a beau couvrir le sol d’un joli tapis blanc, deux événements inscrits à mon agenda me rappellent que les voyages ne sont pas l’exclusivité de la saison estivale. Il s’agit des deux Salons du VR, celui de Montréal, qui accueillera ses visiteurs au Palais des congrès du 2 au 5 mars, et celui de Québec, qui aura lieu cette année du 26 au 29 octobre au Centre de foires Expocité.

Ces deux expositions offrent l’occasion de découvrir une foule de nouveautés, qu’on soit propriétaire de longue date d’un véhicule récréatif ou consommateur en voie d’en acquérir un. Or, parmi tous les produits qu’on verra à ces événements, une marque se distingue année après année : Safari Condo. Et je ne suis pas seul à le prétendre. Les véhicules fabriqués par cette entreprise beauceronne ont reçu une cote d’appréciation impressionnante dans l’édition 2022 du magazine Protégez-vous consacré aux VR.

Pour cette édition du magazine de consommation bien connu, 1 688 utilisateurs d’autocaravanes et de roulottes ont été sondés. Le questionnaire qu’on leur a soumis portait, entre autres, sur les bris subis, l’étanchéité à l’eau, les pneus, le auvent, les électroménagers installés à bord, etc.

Or, parmi 20 fabricants mentionnés par les répondants, Safari Condo est arrivé premier, et de loin, avec un taux de satisfaction de 98 % pour ses véhicules de classe B et de 93 % pour ses VR tractables (les roulottes Alto). Parmi les commentaires accompagnant ce sondage, des utilisateurs ont d’ailleurs souligné « la qualité exceptionnelle de construction et de montage » et « l’excellent service après-vente ».

Une façon différente d’acheter un VR

La pandémie de COVID-19 a modifié plusieurs de nos habitudes dont, entre autres, la façon d’acheter un VR. La pénurie de semi-conducteurs et le manque de véhicules nous ont obligés à prévoir plus de temps pour obtenir un de ces véhicules, surtout lorsqu’on souhaite arrimer une retraite à son acquisition. Tous les constructeurs ont des listes d’attente qui peuvent s’étendre sur deux ans et parfois plus !

Les modèles de classe B, comme ceux fabriqués par Safari Condo, sont naturellement victimes de ces retards. C’est d’autant plus vrai que la demande pour ce type d’autocaravane augmente d’année en année, d’après la RV Industry Association des États-Unis. Généralement moins coûteux que les modèles de classe A (qui ressemblent à des autobus), ils sont faciles à conduire et nettement moins gourmands en carburant.

De plus, pour des voyageurs qui n’hésitent pas à visiter les centres-ville, qui n’ont pas peur des chemins poussiéreux ou qui ont tout simplement la bougeotte durant leur périple (par opposition à ceux qui « atterissent » pour de longs séjours dans un parc de VR), ce sont les véhicules à choisir.

Safari Condo propose actuellement trois gammes de VR de classe B : des modèles de 19 et 22 pieds à deux ou quatre roues motrices construits sur la base du fourgon Mercedes-Benz Sprinter, des modèles à roues avant motrices de 18 et 21 pieds construits à partir du Ram ProMaster et des modèles à roues arrière motrices de 22 pieds basés sur le Ford Transit. À cela s’ajoutent deux éditions spéciales baptisées Go-Van dont l’aménagement est « inspiré par la liberté et la simplicité de la vie de van », explique le constructeur.

Safari Condo propose également une gamme étoffée de roulottes Alto de formes aérodynamiques. Les modèles de la série R ont un toit rétractable, alors que ceux des séries A21, F17, F21 et F24 ont un toit fixe. Tous ces modèles de roulotte ont en commun une conception les rendant légères. On n’a donc pas besoin d’un mastodonte énergivore pour les remorquer.

Les VR de classe B de Safari Condo se distinguent entre autres, par leur fenestration généreuse qui éclaire et égaye l’intérieur, tout en permettant de profiter du panorama du lieu où l’on s’arrête. L’intérieur Flex reçoit aussi une mention d’honneur de ma part. Proposé pour chaque gamme de classe B, il procure un lit arrière dont la position s’ajuste verticalement à l’aide d’un dispositif de levage électrique.

Solide et pratique, ce système permet de moduler l’espace de rangement situé sous le lit en fonction des besoins du moment. Enfin, précisons que tous les véhicules construits par Safari Condo portent le sceau d’approbation du Groupe CSA. Ce détail est plus important qu’on le pense, puisqu’il garantit l’admissibilité dans plusieurs centres de camping d’Amérique du Nord!

Naturellement, pour les acheteurs pressés, les problèmes actuels d’approvisionnement de véhicules peuvent imposer, dans une certaine mesure du moins, les choix du modèle de classe B. Par exemple, on sait qu’actuellement la disponibilité des fourgons Ram Promaster s’est rétablie. À mon avis, c’est tant mieux puisque ce véhicule au plancher très large et plus bas permet de réaliser des aménagements offrant l’embarquement le plus facile.

En outre, les inventaires de Ford Transit étant très bas, il faudra attendre plus longtemps pour obtenir un modèle construit à partir d’un de ces fourgons. Tristement, dans le cas des modèles basés sur le Sprinter, la situation est semblable. Nos voisins du sud achètent presque tous les fourgons que livre l’usine de North Charleston, en Caroline du Sud, d’où ils proviennent désormais. Une situation qui laisse donc pâtir les Canadiens...

Tortillon sur les routes d’Amérique depuis un quart de siècle

Outre la fenestration généreuse, un autre détail distingue les produits Safari Condo qui sillonnent les routes d’Amérique. Il s’agit du petit escargot sympathique qui symbolise la marque. Certains le surnomment amicalement « bibitte », mais son nom est Tortillon. Il est le fruit de l’imagination de Stéphane Nadeau, un spécialiste de la communication qui a longtemps illustré de ses photos les documents promotionnels de ce constructeur.

Récemment, il a pris sa retraite, peu après Daniel Nadeau, son frère et fondateur de l’entreprise. En effet, Daniel est celui qui avait entrepris de créer le premier Safari Condo, il y a 25 ans. Celui qu’on a surnommé « l’innovateur en chef » a remis les rennes de l’entreprise à sa fille, Dominique, en janvier 2021.

Car Safari Condo, c’est avant tout une entreprise familiale qui emploie 150 personnes dans ses trois usines et son centre de service, sans oublier ses neuf points de vente du Canada et des États-Unis. En 25 ans, ce joyau de l’économie beauceronne, maintes fois primé pour l’excellence de ses produits et sa vision novatrice, a livré plus de 5 500 VR et roulottes Alto.

En 2023, cette entreprise va donc célébrer son quart de siècle d’existence. Après un hiatus de trois ans, le constructeur prépare une nouvelle édition d’un événement appelé le « Grand rassemblement ». Cet événement aura lieu du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2023, au Centre Caztel de Sainte-Marie en Beauce. Les participants seront conviés à une foule d’activités, notamment des spectacles, du cinéma en plein air et un grand banquet le samedi soir. Il y aura aussi une visite de l’usine. Puisque les places sont limitées, les personnes intéressées à y prendre part peuvent s’inscrire avant le 30 juin en cliquant ici.

Ce rassemblement donnera aux « Condistes » et aux « Altoïstes » l’occasion de se réunir pour échanger et partager du bon temps. De plus, pour des consommateurs enclins à s’offrir un VR, ce sera l’occasion idéale de découvrir les produits Safari Condo tout en échangeant avec des utilisateurs convaincus qui aiment partager leurs expériences et leur passion à l’égard d’un véhicule dont ils disent sans hésiter : « il est fait pour durer ».

À voir aussi : le tour du propriétaire d'un Volkswagen Westfalia