En vidéo : un vent de fraicheur souffle chez Nissan

Il y a du nouveau chez Nissan! Le constructeur japonais a récemment dévoilé ses nouveaux Frontier 2022 et Pathfinder 2022, qui arriveront chez les concessionnaires canadiens au cours des prochains mois.

Ces deux nouveautés viennent apporter un vent de fraicheur grandement attendu chez Nissan.

À lire aussi: Véhicules électriques : voici comment Nissan recycle les batteries

Dans le cas du Frontier, Nissan revient dans le segment des camionnettes intermédiaires avec un produit beaucoup plus moderne et au design nettement plus inspirant. Muni d’un V6 de 3,8 litres développant 310 chevaux, il donnera du fil à retordre à des modèles comme le Toyota Tacoma et le Ford Ranger.

Photo: Nissan

Dans le cas du Pathfinder, la mise à jour était attendue depuis quelques années. Inchangé depuis 2013, le VUS fait enfin peau neuve pour 2022 et arbore lui aussi une caisse nettement plus attrayante, de même qu’à peu près toutes les technologies de sécurité disponibles sur le marché. Nissan a aussi pris soin de remplacer la transmission à variation continue pour la remplacer par une boite plus traditionnelle.

Photo: Nissan

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de ces deux produits et nous donnent un avant-goût des autres nouveautés qui arriveront bientôt chez Nissan.