Véhicules électriques : voici comment Nissan recycle les batteries

Étiez-vous au courant... que les batteries des véhicules électriques ont plusieurs vies?

Depuis plus de 15 ans, des gens me posent des questions sur les batteries des véhicules hybrides et électriques. En effet, certains consommateurs craignent que la batterie d’une voiture hybride ou électrique ne lâche prématurément et qu’ils se retrouvent alors pris à payer une facture très salée. Cette crainte est …