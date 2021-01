Combien coûte… la Cadillac CT5 2021?

Alors qu’on croyait que Cadillac tournait le dos aux berlines avec l’abandon successif des ATS, CTS, XTS et CT6, le prestigieux constructeur américain a surpris le monde de l’automobile en lançant les CT4 et CT5.

La CT5 devient ainsi la plus grande berline de la marque. Avec ce modèle, Cadillac tente pour une énième fois d’affronter les constructeurs allemands dans le créneau des berlines compactes de luxe.

Avec la CT5, on a affaire à un modèle bien abouti et dont la gamme est assez étoffée. On peut également commander une CT5-V axée sur la performance, avec un moteur à six cylindres de 3,0 litres turbocompressé, proposant une puissance de 360 chevaux.

Au cours de cette capsule, Antoine Joubert présente la Cadillac CT5 2021… et nous dévoile son prix!