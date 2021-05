Combien coûte… la Volkswagen Golf GTI 2021?

Combien coûte… la Cadillac CT5 2021?

Alors qu’on croyait que Cadillac tournait le dos aux berlines avec l’abandon successif des ATS, CTS, XTS et CT6, le prestigieux constructeur américain a surpris le monde de l’automobile en lançant les CT4 et CT5 . La CT5 devient ainsi la plus grande berline de la marque. Avec ce modèle, …