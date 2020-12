Avant les voitures autonomes, Honda veut des enfants autonomes!

Le développement des voitures autonomes n’avance pas aussi rapidement que certains l’espèrent, car il y a encore toutes sortes de questions à résoudre et de problèmes à corriger.

Honda fait partie des constructeurs qui travaillent pour mettre ces véhicules sur la route, mais en attendant, il nous dévoile une innovation pour une tout autre clientèle : les enfants.

En effet, la division de Honda qui se spécialise en robotique a conçu un mini appareil qui se fixe à la bretelle d’un sac à dos et agit comme un ange gardien dans les déplacements, comme pour aller à l’école ou au parc.

Celui que ses créateurs ont baptisé « Ropot » guide l’enfant et assure sa protection. Muni d’un GPS, il lui rappelle de s’arrêter et de bien regarder aux intersections. Il détecte aussi les véhicules qui approchent et envoie une alerte par vibration, un peu comme un système de surveillance des angles morts.

La technologie est encore limitée, cependant. Par exemple, une première sortie accompagnée d’un parent est nécessaire pour que le Ropot apprenne le trajet.

À bien y penser, est-ce vraiment utile? Dans les pays comme le Japon où les piétons sont nombreux et plus à risque d’être frappés par un véhicule, peut-être. Il faut savoir aussi que la fonction intégrée de GPS permet aux parents de savoir en tout temps où se trouve leur enfant.

Bien entendu, l’utilité d’un tel appareil dépend aussi du fait que l’enfant ne va pas l’enlever de son sac à dos dès que maman et papa sont hors de vue. Et d’un point de vue humain et éthique, n’est-ce pas une façon de conditionner les jeunes à dépendre de la technologie au lieu de leur inculquer des habitudes sécuritaires? Après tout, plusieurs études ont démontré que les différentes aides à la conduite modernes rendent certaines personnes trop confiantes et mènent à plus de distractions, parfois avec des conséquences tragiques.

En somme, l’idée de Honda de vouloir protéger activement les enfants est louable, mais on se demande si c’est une bonne façon de le faire. Qu’en pensez-vous?

