Atelier Nissan : plus besoin de visiter le concessionnaire!

Depuis le 1er décembre, les consommateurs canadiens ont la chance de découvrir les nouveaux produits de Nissan dans le confort de leur salon, au bureau ou ailleurs grâce à une nouvelle expérience virtuelle appelé l’Atelier Nissan.

Les deux modèles initialement en vedette sont la berline Sentra ainsi que le VUS compact Rogue 2021 entièrement redessiné. D’autres s’ajouteront au début de l’an prochain.

En gros, il est possible de discuter en temps réel avec des experts de ces produits, de leur poser des questions en privé et de participer à des démonstrations personnalisées ou en groupe.

Photo: Nissan Canada

« L’expérience client a considérablement changé au cours de la dernière année et nous devons adapter notre façon d’entrer en contact avec les consommateurs, explique Adam Paterson, directeur du marketing de Nissan Canada. L’Atelier Nissan nous permet d’offrir le meilleur de nos salles d’exposition à tous les Canadiens, peu importe où ils se trouvent. »

Les visiteurs peuvent explorer les véhicules de fond en comble pour découvrir leurs différentes caractéristiques et leur aménagement intérieur, mais aussi plusieurs accessoires offerts par les concessionnaires. Évidemment, ça ne remplace pas un essai routier, mais pour tout le reste qui précède la vente, il n’est plus nécessaire de se déplacer physiquement.

Disponible sept jours sur sept de 10h à 22h HNE, et ce, jusqu’au 31 mars, le service est offert en français et en anglais. Pour plus d’information et pour s’inscrire à une visite de groupe ou une séance personnalisée, il suffit de visiter le site de l’Atelier Nissan.

