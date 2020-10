Pour 2021, Nissan bonifiera son catalogue en rendant livrable une boîte manuelle à six rapports pour la Sentra SR.

Rappelons que depuis l’introduction de la huitième génération du modèle en 2020, on ne pouvait combiner la manuelle qu’avec la version d’entrée de gamme, soit la S. Autrement dit, les versions S Plus, SV, SR et SR Prime voyaient leur moteur être marié exclusivement avec une transmission à variation continue.

Pour la nouvelle année, Nissan entend quelque peu remanier la gamme de sa berline compacte.

L’information a été transmise en exclusivité au Guide de l’auto par le biais d’un concessionnaire québécois. Celui-ci a même partagé une capture d'écran de son carnet de commande numérique, où l'on peut bien voir l'option BVM (boîte de vitesse manuelle) associée à la version SR.

En revanche, Nissan Canada a refusé de commenter la nouvelle. On s’est contenté de nous mentionner qu’une communication officielle allait être émise le 4 novembre prochain.

Pour le moment, le prix de cette caractéristique demeure inconnu et il est de même pour l’échelle de prix complète de la Sentra 2021. Notons que pour 2020, la Sentra est offerte à partir de 20 583 $ pour la version S et 25 784 $ pour la version SR.

Malgré un design un peu plus sportif, soulignons que la Sentra SR demeure équipée de la même motorisation que les autres variantes du modèle. On a ainsi droit à un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant 149 chevaux et 145 livres-pied de couple.

En vidéo: Antoine Joubert essaie la Nissan Sentra 2020