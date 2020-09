Avis de recherche : connaissez-vous cette voiture québécoise?

Photo: Archives personnelles de Jacques About

Si vous avez suivi le lancement du Guide de l’auto 2021, vous avez sans doute remarqué que nous avons consacré un gros dossier au constructeur québécois Manic. Un documentaire à ce sujet est également disponible sur le Club illico depuis quelques jours.

Malgré nos nombreuses recherches, nous n’avons pas réussi à retrouver la trace d'une Manic fabriquée à un seul exemplaire. Il s’agit de la Manic PA-II (ou PA-2), une barquette de course qui a vu le jour en 1970, pour courir en catégorie Groupe 6. Elle était équipée d’un 4-cylindres en ligne atmosphérique préparé par Brian Hart, d’une boîte de vitesses Hewland et de trains roulants empruntés aux Lotus de Formule 2 qui courraient à la même époque.

La voiture a couru une seule fois, aux 6 Heures ACAM de Mont-Tremblant, en octobre 1970 (abandon à cause d'une rupture de suspension). Elle a ensuite été remisée chez Manic à Granby durant l’hiver, et n’a plus jamais pris la piste. Lors de la fermeture de l'usine de Manic à l’été 1971, la voiture aurait été rachetée lorsque les actifs de la société ont été vendus, mais nous n’en avons pas la certitude.

La Manic PA-II ayant disparu de la circulation, nous faisons appel à vous pour essayer de la retrouver.

Si vous possédez des informations sur cette voiture, ou si vous en êtes le propriétaire, n’hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse suivante: guidedelauto@quebecormedia.com

En vidéo : la bande-annonce du documentaire La Manic, disponible sur Club illico