Le Hyundai Palisade a-t-il un problème de mauvaises odeurs?

Le Hyundai Palisade, qui remplace le défunt Santa Fe XL, est un bon coup de la part du constructeur coréen. Lui et le Kia Telluride se classent d’ailleurs au troisième rang de la catégorie des VUS intermédiaires dans notre palmarès des Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto.

Le Palisade n’est pas parfait, bien sûr. Son V6 est un peu trop assoiffé d’essence, son diamètre de braquage est plutôt grand et il y a quand même certains plastiques durs dans l’habitacle.

Se pourrait-il aussi qu’il souffre d’un problème… de mauvaises odeurs?

C’est ce que prétendent un certain nombre de propriétaires qui partagent leurs expériences sur Internet depuis quelques mois. L’équipe du site Cars.com a également fait ce constat lors d’un essai à long terme du Hyundai Palisade.

Quelques-uns disent sentir une odeur qui s’apparente à de l’ail ou des légumes pourris. D’autres parlent de déchets ou de vieux bas pleins de sueur. Rien à voir avec le parfum d’un véhicule neuf!

La source du problème n’a pas encore été identifiée, mais plusieurs l’attribuent au cuir Nappa beige des versions haut de gamme, tant au niveau des assises que des appuie-têtes. Sur un forum de discussion consacré au Palisade, un propriétaire mentionne avoir retiré les appuie-têtes et senti la mauvaise odeur par les deux orifices du support de fixation.

Photo: Hyundai Canada Inc.

Il semblerait que l’odeur persiste même après plusieurs longs mois.

Répondant à des médias américains dont Car and Driver et The Drive, Hyundai a admis être au courant de la situation et avoir ouvert une enquête en vue de trouver un correctif. Quand ce sera fait, un bulletin de service technique sera publié pour que les concessionnaires puissent éliminer les mauvaises odeurs.

Si vous possédez un Hyundai Palisade et que vous avez vous-même senti quelque chose d’anormal à bord, nous aimerions bien lire vos commentaires.

