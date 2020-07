Ce Québécois a roulé 1 million de km avec une Hyundai Elantra 2008

Qui a dit que les véhicules de Hyundai n'étaient pas fiables? Nous vous avons déjà parlé d’une Accent de 500 000 kilomètres. Eh bien, voici l’histoire invraisemblable d’une Elantra 2008 qui a parcouru environ le double de cette distance… encore une fois grâce à un Québécois!

Jocelyn Roy a acheté sa voiture d’occasion chez Hyundai Granby en 2011 alors qu’elle affichait 30 000 kilomètres. Comme il est chauffeur de livraison à Saint-Hyacinthe, cet homme roule en moyenne 107 000 kilomètres par année.

Au lieu de changer de véhicule après un certain temps, M. Roy a décidé d’y faire attention, d’effectuer tous les entretiens recommandés et de conduire prudemment afin de conserver son Elantra le plus longtemps possible.

Photo: Hyundai Canada

« J’ai toujours pris bien soin de mes véhicules. Lorsque vous roulez autant que moi, vous n’avez pas vraiment le choix. Tu désires protéger ton investissement, explique-t-il. Même avec un entretien approprié, on peut s’attendre à avoir des réparations majeures à un moment donné, mais ça n’a pas été mon cas. »

Presque arrivé au million de kilomètres, Jocelyn Roy a décidé d’échanger son Elantra 2008 – pourtant encore en excellent état – contre un Kona 2020 flambant neuf. La raison? Il souhaitait un véhicule mieux équipé et doté d’une boîte automatique.

Photo: Hyundai Canada

« Lorsque M. Roy est passé dans son magasinage pour un Kona neuf, il a mentionné qu'il voulait échanger son Elantra. Nous savions qu'elle avait un kilométrage élevé et qu’elle était exceptionnellement propre pour la distance parcourue. Une fois que j'ai appris qu'il y avait près d'un million de kilomètres, j'ai été étonné! », raconte Olivier Fournier, directeur des ventes chez Hyundai Granby, qui a vendu le Kona en question.

Depuis que le concessionnaire a racheté l’Elantra de M. Roy, le personnel a continué de la faire rouler, si bien que l’odomètre indique présentement 999 311 kilomètres.

Et vous voulez une histoire encore plus incroyable? Une Américaine a parcouru plus de 1,6 million de kilomètres avec une Elantra 2013. C'est ce qu'on appelle de la persévérance!

