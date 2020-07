Premier coup d’œil à la Hyundai Elantra N Line 2021

La toute nouvelle Hyundai Elantra 2021 dévoilée plus tôt cette année a bien retenu l’attention avec son look radical et l’ajout d’une version hybride. Aujourd’hui, le constructeur nous donne un aperçu de l’Elantra N Line à moteur turbo.

Tout comme l’Elantra Sport qu’elle remplace, celle-ci rivalisera avec les Honda Civic Si et Volkswagen Jetta GLI, sans parler de la nouvelle Mazda3 GT Turbo qui vient tout juste d’être annoncée.

Le design extérieur se démarque en premier lieu par un traitement exclusif de la calandre en cascade, avec en prime l’ajout d’un écusson N Line, et un remodelage du bas du pare-chocs avant, qui intègre de nouvelles prises d’air notamment dans les coins.

Photo: Hyundai

Sur les côtés, les roues N Line de 18 pouces au fini noir et argent cachent des freins de plus grand diamètre. Les minces jupes latérales, la garniture de contour des vitres et les boîtiers de rétroviseurs sont tous de couleur noir lustré.

Enfin, à l’arrière, le subtil aileron au fini noir et le diffuseur pleine largeur accentuent la posture athlétique de la voiture. Deux sorties d’échappement sont regroupées du côté droit.

Hyundai ne montre pas encore l’intérieur, pas plus qu’il ne donne des détails sur le moteur. Attendez-vous toutefois au retour du quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre – le même que dans l’Elantra GT N Line à hayon, qui développe 201 chevaux et un couple de 195 livres-pied. Il y aura également des modifications au châssis et à la suspension.

Voici une vidéo sur la piste qui permet de se faire une idée :

La gamme de modèles de performance de Hyundai au Canada comprend par ailleurs le coupé Veloster N de 275 chevaux, qui se dote pour 2020 d’une nouvelle boîte à double embrayage à huit rapports. Une Sonata N Line suivra éventuellement et il y en aura d’autres. Hyundai travaille sur un Kona N et le prochain Tucson offrira lui aussi une version plus sportive.

La berline Elantra 2021 devrait arriver chez les concessionnaires cet automne.

En vidéo : 5 choses à savoir sur la Hyundai Elantra 2021