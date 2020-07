Cette Subaru Impreza 22B STi est à vendre à un prix incroyable

Subaru a produit en 1998 une version deux portes à carrosserie élargie de l’Impreza WRX STi. Appelée 22B STi, celle-ci se voulait une façon de souligner le 40e anniversaire de Subaru et son troisième titre de constructeur au championnat du monde des rallyes (WRC).

Les 400 exemplaires pour le marché japonais se sont tous vendus en moins de 48 heures. Vingt-quatre autres ont pris le chemin du Royaume-Uni et de l’Australie. Combien en reste-t-il de nos jours? Impossible de le savoir, mais la plupart valent une fortune.

Vous en voulez une preuve? Une Impreza 22B STi achetée au Japon et importée en Angleterre est présentement à vendre sur le site Appreciating Classics. Le prix affiché est de 295 000 £, soit l’équivalent de 505 000 $ CAD selon le taux de change en vigueur.

Il faut dire que la voiture est presque neuve, n’ayant roulé que 436 kilomètres. La peinture, l’habitacle et la mécanique sont en parfait état. Les places arrière et les plaques de seuil ont encore leurs protections d’origine. Les seules pièces qui ont été changées sont la courroie de distribution, les poulies et la pompe à eau, sans compter les huiles et les filtres.

Depuis son entreposage il y a de nombreuses années, le moteur turbo de 2,2 litres a été démarré périodiquement pour assurer son bon fonctionnement.

Le futur propriétaire osera-t-il conduire la voiture et même la pousser à fond sur les chemins de campagne de sa région ou préfèrera-t-il la conserver tel un objet de collection? On gage bien entendu sur la deuxième option. Avouez que pour un demi-million, c’est tout un investissement!

En vidéo: une Subaru WRX STi dévale une piste de bobsleigh!