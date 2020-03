Rumeur : 400 chevaux pour la prochaine Subaru WRX STI?

Une nouvelle génération de la toute puissante Subaru WRX STI est en approche et les dernières informations et rumeurs à son sujet ont de quoi nous rendre impatients!

Rappelons que la sportive ultime de la marque japonaise profite de légères retouches cette année, mais que son moteur turbocompressé de 2,5 litres génère toujours 310 chevaux et 290 livres-pied de couple.

Or, pour 2021 ou 2022, la WRX STI pourrait frapper encore plus fort – beaucoup plus fort, en fait.

Des sources proches de Subaru ont révélé à Forbes qu’elle héritera d’une variante du moteur turbo de 2,4 litres des Legacy, Outback et Ascent, qui est plus efficace et plus apte à respecter les nouvelles normes d’émissions. Grâce à toute une série d’améliorations (vilebrequin et pistons renforcés, calage des soupapes optimisé, pression du turbocompresseur accrue), la puissance augmenterait de façon spectaculaire, soit à 400 chevaux. Le couple, d’autre part, s’élèverait à 361 livres-pied.

Photo: Subaru

À ce qu’il paraît, les ingénieurs de Subaru tenteraient de reproduire ce que fait Mercedes-AMG avec son moteur turbo de 2 litres – le plus puissant quatre cylindres de production au monde – qui développe jusqu’à 421 chevaux et 369 livres-pied de couple dans les nouvelles A 45 et CLA 45.

Mais admettons que ce soit le cas, la question qu’il faut poser ensuite est : y aurons-nous droit en Amérique du Nord? Subaru a déjà fabriqué dans le passé des versions à plus haut rendement des WRX et WRX STI pour le marché japonais, mais sans les offrir chez nous.

Actuellement, son bolide le plus puissant de ce côté-ci du Pacifique est la WRX STI S209, une édition spéciale de 341 chevaux à laquelle seulement 209 clients des États-Unis ont accès. Son PDSF, imaginez, est fixé à 64 880 $US.

La prochaine génération aura aussi l’avantage d’être construite sur la nouvelle plateforme globale de Subaru, la même qui sert à tous ses produits récents. Quant au design, il devrait s’apparenter au sublime concept VIZIV Performance du Salon de l’auto de Tokyo 2017 (voir les photos ci-dessus). Et croisons les doigts pour un retour de la WRX STI à hayon!