Que pensez-vous de l'Infiniti Q50 Red Sport pour remplacer ma Subaru WRX modifiée?

Je possède une Subaru WRX 2013 modifiée à 365 chevaux et j’aimerais la remplacer par une Infiniti Q50 Red Sport 2018.

Qu’en dites-vous?

Bonjour Sébastien,

Soyez d’abord conscient qu’en dépit du fait que vous gagnerez en puissance sur papier, la Q50 est une voiture moins radicale qu’une WRX modifiée. Il se pourrait donc qu’en accélération, votre Subaru soit aussi sinon plus rapide que l’Infiniti. Maintenant, soyez-en sûr, vous ne serez tout de même pas déçu des performances de la Red Sport, qui adopte une conduite et un comportement remarquables.

Évidemment, je n’irais pas jusqu’à dire que l’Infiniti vient « bouffer » les rivales allemandes que sont les Audi S4, BMW M340i et Mercedes-AMG C43. La voiture est plus lourde, peut-être un peu moins incisive, et pèche par une direction qui n’est certainement pas aussi communicative que celle d’une BMW.

Cela dit, la maniabilité demeure impressionnante et il est clair que vous apprécierez aussi tous les éléments de confort qui lui sont greffés.

Bonne nouvelle, la Q50 est également fiable et solide. Un avantage face aux rivales européennes, souvent capricieuses, et qui peuvent littéralement vous ruiner si vous tombez sur le mauvais numéro. Le point le plus alléchant de cette Q50 de 400 chevaux est son prix. Entre 34 000 $ et 40 000 $ selon le kilométrage, pour une bagnole vendue à plus de 60 000 $.

Une dépréciation injustifiée compte tenu de la qualité de l’auto, mais qui est certainement à votre avantage. En fouillant, vous pourriez même mettre la main sur un exemplaire neuf de l’année 2018, jamais vendu, lequel afficherait un rabais variant de 10 000 $ à 15 000 $ par rapport au prix de détail suggéré. Bref, une aubaine.

Alors oui, pour répondre à votre question, il s’agit d’une excellente voiture. Seul point négatif, ne vous attendez pas à la motricité de votre Subaru en conditions hivernales. Certes, elle possède le rouage intégral, mais ce dernier contribue surtout au comportement sportif de la voiture.

