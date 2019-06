Acheter une Subaru WRX STI d'occasion, une bonne idée?

Je rêve depuis longtemps de me procurer une Subaru WRX ou STI. Pas neuve, mais en excellente condition. Qu’en pensez-vous? J’ai entendu des histoires d’horreur concernant le moteur 2,5 litres turbo...

---------------------------

Bonjour Maxime,

Bien honnêtement, je déconseille d’emblée l’achat d’une WRX STI d’occasion, car elle a assurément été brassée ou malmenée. Parce que la seule raison d’opter pour ce modèle, ce sont les performances que l’on en tire. Et il est vrai que le moteur de 2,5 litres turbo peut être fragile.

De ce fait, vivement une WRX (non STI) qui risque d’être plus fiable, beaucoup moins gourmande et plus intéressante au quotidien. Cette voiture demeure très performante et, à mon sens, plus plaisante pour la route que la WRX STI. Son seul point faible par rapport à la STI concerne les freins, moins puissants et endurants. Parce que pour le reste, on gagne à tout coup. Même les accélérations sont presque identiques, véritablement conçue pour l’endurance sur circuit.

Évidemment, si l’objectif est de faire du circuit ou, encore mieux, du rallye, les choses sont différentes. À ce moment, je vous dirige vers la WRX STI, avec les risques que ça comporte. Mais en toute autre situation, je choisis sans hésiter la WRX. Bonne route!