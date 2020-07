Hyundai dévoile une boîte manuelle… sans embrayage

Peut-on acheter des voitures électriques ou hybrides à boîte manuelle?

Pourriez-vous me dire s’il existe des véhicules électriques ou hybrides équipés d’une transmission manuelle? ------------------------- Bonjour Pascal, Il n’y a plus de véhicules hybrides dotés d'une boîte manuelle sur le marché actuel. Mais l’ancienne Honda Insight et plus récemment la Honda CR-Z pouvaient être livrées avec une telle transmission. Aujourd'hui, …