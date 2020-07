Photo: Germain Goyer

Comme vous le savez, il reste de moins en moins de véhicules neufs disponibles avec une boîte de vitesses manuelle. Nous vous avons parlé de plusieurs voitures, dont des sportives, qui ont fait le choix de miser uniquement sur une boîte automatique.

Qu’en est-il des VUS et des multisegments? Après tout, ceux-ci sont beaucoup plus populaires auprès des consommateurs en ce moment. Ils coûtent plus cher, certes, mais le fait de conserver une boîte manuelle au catalogue permet justement d’afficher un prix de base alléchant. Maintenant, est-ce que ce choix vous convient? À vous de décider!

Dans la galerie de photos qui se trouve ici, Le Guide de l’auto vous présente tous les utilitaires qui sont encore disponibles avec une boîte manuelle en 2020. Naturellement, cette liste risque de changer l’an prochain...