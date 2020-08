Que pensez-vous du Hyundai Venue 2020?

Je suis actuellement à la recherche d’un petit VUS abordable et je suis allé chez Hyundai pour faire un essai du Kona. Le vendeur m’a alors présenté le Venue, un modèle encore moins cher qui m’intéresse beaucoup. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Jean-Philippe,

D’abord, vous devez savoir que le Hyundai Venue n’est pas offert avec le rouage intégral, mais seulement avec les roues motrices avant. Dans le cas du Kona, il est possible d’opter pour les quatre roues motrices en option.

Avec le Venue, Hyundai propose ni plus ni moins qu’une Accent avec un look différent. Avec sa suspension rehaussée et son look réussi, on offre un véhicule au goût du jour, mais dont le moteur de 1,6L développant 121 chevaux est exactement le même qu’avec l’Accent. On peut donc difficilement le qualifier de VUS, même si c’est bien le terme employé par Hyundai.

Le Venue a l’avantage d’offrir une gamme d’équipement assez complète, même dans sa version de base. Offert à partir de 17 099 $, il est livré avec un écran tactile de huit pouces, les sièges avant chauffants et les rétroviseurs extérieurs dégivreurs. Offert en quatre variantes, le Venue peut même intégrer plusieurs éléments assez haut de gamme. Du côté de la présentation, c’est franchement réussi.

Cela dit, notez que l’espace de chargement dans le coffre est tristement limité, ce qui vient amputer grandement les capacités utilitaires de ce véhicule. À ce chapitre, sachez que le Nissan Kicks fait nettement mieux.

Si vous êtes à la recherche d’un produit moderne et pas trop cher, le Hyundai Venue pourrait assurément être une option envisageable. Par contre, si vous cherchez un VUS parce que vous désirez de l’espace et un rouage intégral, aussi bien aller voir ailleurs.

En vidéo: Hyundai Venue ou Nissan Kicks?