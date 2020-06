Le Guide se confie : la plus haute vitesse jamais atteinte

Quoi choisir pour remplacer un Volkswagen Tiguan?

Après avoir possédé un Volkswagen Tiguan 2015 , j’ai choisi de passer au modèle 2019 et je suis amèrement déçu. J’aimerais donc le remplacer par un plus petit modèle que je garderai de longues années. Je m’apprête à prendre ma retraite et je voyagerai avec le véhicule. Je souhaite qu’il …