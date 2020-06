Le Guide se confie : les affiches dans nos chambres d'enfant

Si vous êtes passionné d'automobile depuis votre plus tendre enfance, vous avez forcément accroché de nombreuses affiches sur les murs de votre chambre. C'est définitivement le cas pour les journalistes de l'équipe du Guide de l'auto.

Le poster le plus célèbre ést évidemment celui de la Lamborghini Countach qui a fait rêver toute une génération. Mais pour d'autres, c'était plutôt des modèles plus anciens, des voitures de course ou des pilotes de Formule 1 qui prenaient place aux murs.

Au cours de cette capsule vidéo, les journalistes du Guide de l'auto retournent en enfance et vous décrivent leur chambre d'enfant comme si vous y étiez!