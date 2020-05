L'Acura TLX 2021 fait revivre la version Type S

Acura TLX 2020 : un secret bien gardé

Introduite en 2015, l’Acura TLX se trouve à cheval entre le segment des berlines compacte et intermédiaire. Basée sur la plate-forme de la Honda Accord, elle compte parmi ses rivales des berlines comme l’ Audi A4 , la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C qui, elles, sont des …