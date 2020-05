C'est officiellement la fin pour l'Acura RLX

L’une des voitures les moins vendues au Canada s’apprête à nous quitter. En effet, l’Acura RLX sera rayée de la gamme après l’année-modèle 2020, tant ici qu’aux États-Unis. Elle continuera d’être vendue sous le nom Honda Legend dans d’autres marchés comme le Japon.

La compagnie a avisé ses concessionnaires nord-américains cette semaine et le site Automotive News a ébruité la nouvelle.

La berline haut de gamme à motorisation hybride d’Acura fait piètre figure depuis plusieurs années. Ses ventes canadiennes ne s’élevaient qu’à 64 unités en 2018 (année où elle a reçu une belle mise à jour esthétique) et à 55 en 2019.

Photo: Acura Canada Inc.

Pourquoi est-elle si peu populaire? Le manque d’intérêt pour les berlines en général ne suffit pas pour expliquer. En vérité, les acheteurs de voitures de luxe intermédiaires ou grand format continuent de préférer les modèles européens, si bien que l’Acura RLX a du mal à s’imposer. Son décor intérieur manque d'élégance et son système multimédia est désuet. C’est aussi l’un des véhicules qui se déprécient le plus dans toute l’industrie.

Pourtant, il s’agit d’un produit de qualité, bien construit, fiable et agréable à conduire. Côté performance, la RLX ne déçoit pas non plus avec un V6 de 3,5 litres jumelé à trois moteurs électriques. Sa puissance totale de 377 chevaux est répartie aux quatre roues et sa consommation d’essence moyenne est de 8,4 L/100 km seulement.

Photo: Acura Canada Inc.

Acura dit vouloir se concentrer sur ses modèles les plus importants comme les utilitaires RDX et MDX, ce dernier devant bientôt être redessiné. N’oublions pas la berline TLX, dont une nouvelle génération (basée sur le superbe concept de 2019) verra le jour plus tard cette année comme modèle 2021. On s’attend à ce qu’elle soit encore plus stylée et sportive, notamment avec l’ajout d’une version Type S.

À moyen terme, il faudrait bien qu’Acura se décide aussi à lancer un petit VUS de luxe qui viendrait se positionner en dessous du RDX pour rivaliser avec des modèles comme l’Audi Q3, Lexus UX, le Volvo XC40, le Cadillac XT4 et les BMW X1/X2. Les consommateurs raffolent de ce genre de véhicule et tout laisse croire que la tendance n’est pas près de s’estomper.

