COVID-19 : Honda rouvre ses usines aujourd’hui

Honda, qui avait fermé ses usines nord-américaines le 23 mars, annonce une reprise graduelle de la production à compter d’aujourd’hui, le 11 mai.

Ceci concerne toutes les usines de véhicules et de moteurs au Canada et aux États-Unis, incluant les usines d’Alliston, en Ontario, qui fabriquent des Honda Civic et CR-V ainsi que des moteurs de 2,0 litres.

La première journée sert essentiellement à former les responsables de première ligne sur les nouvelles procédures en vigueur pour prévenir la propagation du coronavirus. Tous les employés apprendront à leur tour ces mesures et, question de se « dérouiller » après la période d’inactivité, ils recevront une formation de rappel sur l’équipement, l’outillage et les méthodes de travail.

Photo: Honda

Tous ceux qui pénètrent à l’intérieur des usines doivent faire mesurer leur température et porter un masque en tout temps (un nouveau sera fourni chaque jour à chaque employé) ou une visière dans certaines zones qui l’exigent pour plus de protection.

Les efforts de nettoyage et de désinfection sont bien sûr accrus, tandis que plusieurs mesures visent à assurer la distanciation sociale, comme des heures de quarts de travail et de pauses décalées, un réaménagement des stations de travail et une signalisation bien visible à tous les endroits.

Tel qu’annoncé la semaine dernière, les activités manufacturières reprennent également à partir d’aujourd’hui chez General Motors avec une partie de l’usine de St. Catharines, en Ontario. La majorité de ses autres usines en Amérique du Nord emboîteront le pas la semaine prochaine. Idem pour celles de Ford.

En vidéo: Honda CR-V ou Toyota RAV4?