En vidéo: le Honda CR-V 2020 mis à l'essai

Toyota RAV4 et Honda CR-V: comparons les chiffres

Dans la catégorie des véhicules utilitaires compacts, deux modèles se livrent une guerre incessante depuis plus de 20 ans: le Honda CR-V et le Toyota RAV4 . Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué les spécifications des ces deux populaires véhicules pour l’année-modèle 2020. Voici ce …