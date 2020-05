Un moteur de Mustang pour ce Ford F-100 Ranger 1970

Viendra ou viendra pas? Bien des amateurs du nouveau Ford Ranger souhaitent ardemment la venue d’une version Raptor en Amérique du Nord, non seulement pour s’amuser davantage en dehors de la route, mais aussi pour compter sur une plus grande cavalerie.

L’actuel moteur EcoBoost à quatre cylindres de 2,3 litres génère 270 chevaux et un couple de 310 livres-pied, alors imaginez à la place un moteur plus puissant.

C’est ce qu’a fait le préparateur ICON… avec un vieux F-100 Ranger 1970!

Spécialisé dans la modernisation de véhicules classiques, notamment des 4x4 à vocation tout-terrain comme le Ford Bronco, cet atelier californien a accepté la demande d’un client qui souhaitait redonner vie à son vénérable camion.

Photo: ICON

On retrouve maintenant sous le capot un V8 de 5,0 litres provenant de la Mustang et développant 426 chevaux. Ceux-ci sont contrôlés par une transmission automatique à quatre rapports et un boîtier de transfert Advance Adapters Atlas II à double levier.

La suspension a reçu beaucoup d’amour, entre autres un système à quatre bras à l’arrière, des ressorts hélicoïdaux Eibach et des amortisseurs Fox. Le tout s’accompagne de robustes essieux Dynatrac ProRock et d’une direction assistée PSC. ICON a même mis au point un nouveau système de freinage assisté avec l’aide de Brembo.

Photo: ICON

Pour ce qui est de la cabine, un climatiseur Vintage Air a été installé avec des boutons en aluminium chromé faits sur mesure. Il y a aussi des cadrans numériques. Toutefois, le client a insisté pour garder les vitres manuelles afin de préserver certaines joies d’antan.

« Nous avons réécrit l’histoire d’une certaine façon en créant ce camion personnalisé doté d’un look intemporel et d’une ingénierie moderne, et ce, sans faire aucun des sacrifices qu’imposent habituellement les restaurations de ce genre », explique le fondateur et designer en chef de ICON, Johnathan Ward.

Comment trouvez-vous le résultat?

