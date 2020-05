Quelqu'un a transformé un Toyota RAV4 en Lamborghini Urus

Le Toyota RAV4 est le VUS le plus vendu au Canada et ce n’est pas un hasard. En plus d’être un produit de qualité, confortable, pratique et extrêmement fiable, il propose différents modèles pour répondre aux goûts et aux besoins de tous et chacun.

Il y a par exemple les aventureux RAV4 Trail et RAV4 TRD hors route, qui s’illustrent en dehors des sentiers battus, ou encore le RAV4 hybride, à la fois plus puissant et économe d’essence – sans parler du RAV4 Prime branchable qui arrive sur le marché cet été et qui deviendra le deuxième véhicule Toyota le plus rapide après la sportive GR Supra.

Vous savez quel autre VUS est réputé pour sa vitesse? Le Lamborghini Urus, évidemment! Eh bien, un atelier de tuning au Japon, Albermo, vient de transformer un RAV4 en pur-sang italien.

N’allez pas croire que celui-ci peut foncer également de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, car aucune modification n’a été apportée à la mécanique. Par contre, vu de l’avant, il a une gueule qui ressemble pas mal à celle de l’Urus.

Photo: Albermo

Albermo a remplacé tout le pare-chocs afin d’intégrer les fameuses prises d’air latérales du VUS à 250 000 $. La calandre a aussi été retouchée et incorpore de nouveaux capteurs de stationnement (il ne faudrait quand même pas bousiller ce beau travail en garant le véhicule!).

Les phares et les roues ne changent pas, ce qui est dommage, mais l’ensemble comprend aussi des jupes latérales et un aileron arrière. N’oublions pas l’insigne d’Albermo apposé devant le capot et qui s’apparente à celui de Lamborghini.

En somme, c’est loin d’être la métamorphose du siècle, mais pour un coût d’environ 3 000 $, seriez-vous tenté?

En vidéo: le Lamborghini Urus mis à l'essai par Le Guide de l'auto