Top 10 : des Ferrari à moins de 100 000 $!

Les voitures exotiques sont des rêves inaccessibles pour de bien des gens. Et pourtant lorsqu’on prend la peine de faire quelques recherches, il est possible d'en trouver à des prix plus abordables.

Évidemment les voitures de luxes et de collections restent très dispendieuses. Mais saviez-vous qu’il est possible de faire l’acquisition de superbes Ferrari à moins de 100 000$? Que ce soit une Ferrari 360 Challenge F1 ou une Ferrari 360 Spider, il suffit de ne pas être pointilleux sur la couleur ou l’année…

Dans ce palmarès, l’équipe du Guide de l’auto vous permet de vous rincer l’œil avec dix belles bagnoles dont la valeur ne peut que remonter dans les années à venir!

